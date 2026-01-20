„Grönland az USA területe – alapítva: 2026” – posztolta közösségi oldalán az amerikai elnök

Az Egyesült Államok elnöke közösségi oldalán Grönlandot már az USA területeként ábrázolta. Emellett Donald Trump világossá tette, hogy nemcsak Grönland, hanem Kanada is az érdekkörébe tartozik, és az általa kívánt területszerzések témájáról egy másik képet is közzétett.

Donald Trump magáról, valamint J. D. Vance alelnökről és Marco Rubio külügyminiszterről tett közzé közösségi platformján, a Truth Socialön egy képet, amelyen Grönlandon az Egyesült Államok zászlaját tűzik ki. A Strana Today tudósításában azt írta: a képen ráadásul 2026-ot a Föld legnagyobb szigetének USA-hoz való csatlakozása éveként tüntették fel.

„Grönland az Egyesült Államok egyik területe, amelyet 2026-ban alapítottak”

– áll a feliraton.

Emellett Trump világossá tette, hogy

nemcsak Grönland, hanem Kanada is az érdekkörébe tartozik, és az általa kívánt területszerzések témájáról egy másik képet is közzétett.

Ezen egy találkozót ábrázolt olyan európai vezetőkkel, mint Macron, Meloni, Starmer, vagy Von der Leyen, akiknek a Fehér Ház vezetője egy térképet mutat, amelyen Kanada és Grönland már az Egyesült Államok zászlajának színeivel szerepel.

Az amerikai elnök közösségi platformján szereplő két fotó közül az első mesterséges intelligenciával készült, míg az európai vezetőket is szerepeltető másodikat egy valódi kép átalakításával készítette valaki az amerikai kormány stábjának tagjai közül.

Az orosz hírportál a cikkben arról is beszámolt, hogy Dánia hétfőn további 58 katonát küldött Grönlandra, akik a korábban odaküldött 60 fős egységhez csatlakoztak.

Peter Boysen, a dán hadsereg vezérkari főnöke azt mondta, Grönland megvédésének taktikáját gyakorolják, különös tekintettel a lehetséges összecsapásokra, és hozzátette, hogy meg tudják védeni magukat.

A Strana Today emlékeztet rá, hogy Donald Trump nem válaszolt az NBC News azon kérdésére, hogy készen áll-e arra, hogy a hadsereget felhasználja Grönland elfoglalására.

Az amerikai elnök korábban azt mondta, hogy mivel nem kapta meg a Nobel-békedíjat, már nem tartja kötelességének csak a békére gondolni, és Grönlandot akarja birtokba venni – áll az orosz portál beszámolójában.

Trump teljes ellenőrzés alá akarja vonni Grönlandot

Az amerikai elnök levelet írt a norvég kormányfőnek, amelyben kifejtette, hogy nem érzi többé kötelességének, hogy kizárólag a békére gondoljon, írta meg hétfőn a hirado.hu is.

„Tekintettel arra, hogy Norvégia úgy döntött, nem nekem adja a Nobel-békedíjat elismerésül azért, hogy több mint nyolc háborúnak vetettem véget, nem érzem többé kötelességemnek, hogy kizárólag a békére gondoljak, bár persze mindig meghatározó lesz, mostantól gondolhatok arra is, mi a jó az Egyesült Államoknak” – állt Donald Trump vasárnapi keltezésű levelében, amelynek kézhez vételét Jonas Gahr Store norvég kormányfő is megerősítette hétfőn. A levélben Trump azt is hozzátette: arra törekszik, hogy teljesen átvegye az ellenőrzést Grönland felett.

Kiemelt kép forrása: Truth Social/Donald Trump