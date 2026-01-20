Donald Trump elárulta, mi az egyik oka Grönland megszerzésének

Teljes mértékben gyengeségnek és ostobaságnak nevezte kedden Donald Trump amerikai elnök azt a megállapodást, amelyet Nagy-Britannia kötött Mauritiusszal az indiai-óceáni Chagos-szigetek fennhatóságának átengedéséről, hozzátéve, ez az egyik oka annak, amiért meg akarja szerezni Grönlandot.

Trump a Davosban kedden kezdődő Világgazdasági Fórumra indulva az üggyel kapcsolatban több bejegyzést tett a Truth Social nevű közösségi oldalon, a többi között óriási butaságnak nevezte a „rendkívül fontos” térség átadását, kiemelve, hogy London döntése

„egy újabb ok a nemzetbiztonsági okok hosszú sorában, amiért Grönlandot meg kell szerezni”.

Emlékeztetett arra is, hogy a Chagos-szigetek tagja Diego Garcia szigete is, ahol „létfontosságú amerikai bázis is található”, hozzátéve: a londoni kormánynak „egyáltalán semmi oka sincs” ezt a szigetet átadnia Mauritiusnak.

„Kétség sem fér hozzá, hogy Kína és Oroszország észrevette ezt a totális gyengeségről árulkodó lépést; vannak hatalmak, amelyek csak az erőből értenek, és ezért van az, hogy az Amerikai Egyesült Államok, az én vezetésem alatt most, alig egy év után, már nagyobb tiszteletet kap, mint bármikor valaha” – szögezte le.

Nagy-Britannia tavaly májusban írta alá a szigetek fennhatóságának Mauritius részére történő átengedéséről szóló megállapodást, amely azonban London szerint biztosítja az Egyesült Királyság biztonsága szempontjából ugyancsak létfontosságúnak nevezett, Diego Garcián működő brit-amerikai támaszpont jövőjét.

Diego Garcia a hidegháború idején, illetve az öbölháborúk alatt is alapvető stratégiai szerepet töltött be, és amerikai B-52-es hadászati bombázók is állomásoztak ott.

London és a mauritiusi kormány 2024-ben jutott egyezségre arról, hogy Mauritius kiterjesztheti szuverenitását a Chagos-szigetek egészére, köztük Diego Garciára, de az egyezmény Nagy-Britanniának is felhatalmazást ad „99 évnyi kezdeti időszakra” a támaszpont feletti szuverén jogok gyakorlására. A támaszpontra vonatkozó lízingszerződés további 40 évvel meghosszabbítható, vagyis a megállapodás potenciálisan 139 évre biztosíthatja a Diego Garcián működő támaszpont feletti brit fennhatóságot. Nagy-Britannia évente átlagosan 101 millió font lízingdíjat fizet majd a bázis után.

Hétfőn Trump Floridában mindemellett újságíróknak arról beszélt, véleménye szerint Dánia nem képes megvédeni az Északi-sarkvidék biztonsága szempontjából kiemelten fontos Grönlandot.

„Meg kell szereznünk, ezt el kell intézni, ők nem tudják megvédeni; ismerem a vezetőket, nagyon rendes emberek, de hát oda se mennek” – jelentette ki, majd kérdésre válaszolva hozzátette, nem gondolja, hogy az európai vezetők túlságosan ellenállnának ebben az ügyben.

Az amerikai elnök hétfő este Mark Rutte NATO-főtitkárral is beszélt telefonon, jó hangulatúnak minősítve a beszélgetést, amely során, mint mondta, megegyeztek abban, hogy a Fórum margóján az összes érintett fél találkozik egymással Grönland ügyében. Ezeket nem nevezte meg.

„Ahogy már mindenkinek elmondtam, nagyon nyíltan, Grönland elengedhetetlen ahhoz, hogy garantáljunk saját országunk és a világ biztonságát; nem visszakozunk, ebben mindenki egyetért” – szögezte le.

„Az Amerikai Egyesült Államok a világ legerősebb országa… Mi vagyunk az egyetlen hatalom, amely képes biztosítani a békét világban, és ezt egyszerűen erővel tesszük meg” – szögezte le.

Trump a tervek szerint szerdán érkezik a Világgazdasági Fórumra, ahol még aznap beszédet is mond.

Kiemelt kép: MTI/EPA pool/Neil Hall