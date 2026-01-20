Dömötör Csaba: Magyar Péter hosszú idő után betalált a munkahelyére és előadott egy elképesztően álságos színjátékot

A gazdák dühösek és minden okuk megvan rá, hiszen a hétvégén aláírták a Mercosur-megállapodást úgy, hogy az EP nem adta ehhez a jóváhagyását – mondta Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti (EP) képviselő kedden újságíróknak Strasbourgban.

Dömötör Csaba emlékeztetett, a megállapodás értelmében úgy nyitják meg az EU piacait a dél-amerikai országok és Ukrajna irányából, hogy közben 20 százalékkal akarják csökkenteni az agrártámogatásokat, és az így felszabaduló összeget hadialapokba és Ukrajnába küldik.

A héten azonban nem a szerződésről szavaznak, hanem arról, hogy az Európai parlament megtámadja-e az eljárást,

a lényegi szavazás pedig csütörtökön lesz az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványról

– mondta el a képviselő, megjegyezve, „akkor dől el, ki van a gazdák mellett és ki van von der Leyen csapatában”.

Dömötör Csaba úgy fogalmazott, „Magyar Péter hosszú idő után betalált a munkahelyére és előadott egy elképesztően álságos színjátékot, a saját Facebook élő videójában előadta, hogy kritikus a Mercosur-megállapodással szemben, de ezzel egy időben a saját főnöke, Manfred Weber sajtótájékoztatón ismertette azt, hogy az Európai Néppárt miért áll ki a megállapodás mellett”.

„Magyar Péter a mezőgazdasági bizottság tagja, és nem kevesebb, mint 372 napja nem találta fontosnak, hogy kiálljon ezekben az ügyekben” – mondta a fideszes képviselő.

„Nem az a baj vele, hogy munkakerülő, hanem az, hogy letagadja ezeket a terveket, a saját főnökei szépen áterőltetik őket” – fogalmazott Dömötör Csaba.

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért frakció alelnöke szerint

az Európai Bizottság és Ursula von der Leyen felelősek a kialakult helyzetért,

ezért nyújtottak be hétfőn a Patrióták bizalmatlansági indítványt von der Leyen ellen.

A képviselő kijelentette, „a gazdák mellett vagyunk itt kint és bent is”.

„Ellentétben a tiszásokkal és Magyar Péterrel, akik mást mondanak kint és bent, mi mindig is azt mondtuk, hogy a Mercosur tönkreteszi a gazdákat” – fogalmazott Gál Kinga.

A képviselő úgy vélekedett, a bizottság a zöldítéssel, a gazdákra rótt bürokratikus tehrekkel,

az Ukrajna-EU kereskedelmi megállapodással tönkreteszi a közép-kelet-európai és a magyar gazdák helyzetét,

és azoknak árt, „akik az asztalra teszik a mindennapi betevő falatot”.

A Fidesz-KDNP képviselői nem csak az utcán, hanem a plenáris ülésen is küzdenek a gazdákért – emelte ki.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)