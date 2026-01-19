Trump teljes ellenőrzés alá akarja vonni Grönlandot

Levelet írt Donald Trump amerikai elnök a norvég kormányfőnek, amelyben kifejtette, hogy nem érzi többé kötelességének, hogy kizárólag a békére gondoljon.

„Tekintettel arra, hogy Norvégia úgy döntött, nem nekem adja a Nobel-békedíjat elismerésül azért, hogy több mint nyolc háborúnak vetettem véget, nem érzem többé kötelességemnek, hogy kizárólag a békére gondoljak, bár persze mindig meghatározó lesz, mostantól gondolhatok arra is, mi a jó az Egyesült Államoknak” – állt Trump vasárnapi keltezésű levelében, amelynek kézhez vételét Jonas Gahr Store norvég kormányfő is megerősítette hétfőn.

A levélben Trump azt is hozzátette: arra törekszik, hogy teljesen átvegye az ellenőrzést Grönland felett.

„Dánia nem tudja megvédeni a területet Oroszországtól vagy Kínától, és amúgy is miért övék a tulajdonjog? Nincsen erről szóló dokumentumuk, csak annyi történt, hogy egy hajó kikötött ott több száz évvel ezelőtt, de a mi hajóink is ugyanúgy kikötöttek ott” – írta Donald Trump, hangoztatva, hogy a világ mindaddig nem lesz biztonságban, amíg az Egyesült Államok

„át nem veszi a teljes és totális ellenőrzést Grönland felett”

Jonas Gahr Store elmondta: a levelet arra válaszul kapta az amerikai elnöktől, hogy a finn államfővel együtt előzőleg rövid üzenetet küldtek neki, amelyben kifogásolták, hogy büntetővámokkal fenyegette meg azokat az európai szövetségeseit, amelyek ellenzik Grönland amerikai annektálását. A norvég és a finn vezető egyúttal a feszültség enyhítését szorgalmazta, és telefonos egyeztetést kezdeményezett.

Store jelezte azt is, több alkalommal tájékoztatta Trumpot arról, hogy a Nobel-békedíj odaítéléséről nem a norvég kormány, hanem tőle független öttagú bizottság dönt.

Donald Trump az utóbbi hónapokban többször is szóba hozta, hogy véleménye szerint ő érdemelné meg a legjobban a Nobel-békedíjat, amelyet tavaly María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőnek ítéltek oda Oslóban. Machado múlt héten a Fehér Házban találkozott az amerikai elnökkel, akinek odaajándékozta a kitüntetéséhez kapott aranyérmét, annak ellenére, hogy a Nobel-bizottság szerint a díj semmilyen módon nem átruházható.

Kiemelt kép: MTI/AP/Alex Brandon