Tízméteres jégtömbök torlódtak fel az Elbán Hamburg közelében

2026.01.19. 09:44

Szokatlan természeti jelenség borzolja a kedélyeket az Elba folyó mentén: hatalmas, akár tíz méter magas jégtáblák torlódtak fel, az olvadás már elkezdődött, a látvány pedig bámészkodók tömegét és forgalmi dugókat is okozott.

Folyamatosan üzemel hat jégtörő annak érdekében, hogy járhatóvá tegyék ismét a folyót – számolt be a Bild. „Még soha nem láttunk ehhez hasonlót” – mondja Andreas Schultz, a Vízi Közlekedési és Hajózási Hatóság (WSA) különleges hajóflottájának vezetője.

Németországban múlt hét vasárnap mínusz 10,8 fokig süllyedt a hőmérséklet, az Elba vízállása pedig rendkívül alacsony volt. Ahhoz, hogy a jég megfelelően elolvadhasson, a folyó vízhozamának körülbelül 500 köbméternek kellett volna lennie másodpercenként, azonban csak 300 volt.

Így viszont az ellenkezője történt: még több jég képződött, megemelkedett, a felszínt pedig eltömítette.

Még a jégtörők is nagy nehezen tudták csak eltávolítani a hatalmas jégtáblákat. A nem mindennapi jelenség számos bámészkodót vonz sokan megállnak, fotózzák a magas jégtömböket, a lassan haladó, nézelődő autók pedig forgalmi dugókat is okoznak.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/JENS BUETTNER)

