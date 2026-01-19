Szétverték a migránsok Párizst az Afrika-kupa döntője után

Súlyos rendbontások törtek ki Párizsban az Afrika-kupa vasárnap esti döntőjét követően: a francia sajtó beszámolói szerint az incidensek egészen hajnal négy óráig folytatódtak a Champs-Élysées-n, miután az ünneplés tömeges erőszakba torkollott.

Francia sajtóbeszámolók szerint

afrikai bevándorlók csoportjai vonultak az utcákra, ahol autókat rongáltak meg, üzletek kirakatait törték be, valamint összecsaptak a rendőrséggel.

Több száz szenegáli szurkoló ünnepelte a győzelmet a Champs-Élysées-n, dacolva egy korábbi rendelettel, amely minden gyülekezést betiltott – írja a Le Parisien alapján a Magyar Nemzet.

Les incidents se poursuivent jusqu’a 4H du matin sur les Champs-Élysées après la finale de la #CAN2025. pic.twitter.com/p7kYVUYD0r — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 19, 2026

A francia hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, rohamrendőrök próbálták helyreállítani a közrendet a belvárosban. A hatóságok könnygázt és rendfenntartó eszközöket vetettek be, hogy feloszlassák az erőszakos csoportokat.

Néhány fiatal füstbombákat használt, mások tűzijátékoztak, annak ellenére, hogy a prefektusi rendelet minden pirotechnikai eszközt betiltott.

A kaotikus döntőben Szenegál másodszor nyerte meg az Afrikai Nemzetek Kupáját, Marokkót legyőzve.

