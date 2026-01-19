Szétverték a migránsok Párizst az Afrika-kupa döntője után

Francia sajtóbeszámolók szerint
afrikai bevándorlók csoportjai vonultak az utcákra, ahol autókat rongáltak meg, üzletek kirakatait törték be, valamint összecsaptak a rendőrséggel.
Több száz szenegáli szurkoló ünnepelte a győzelmet a Champs-Élysées-n, dacolva egy korábbi rendelettel, amely minden gyülekezést betiltott – írja a Le Parisien alapján a Magyar Nemzet.
A francia hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, rohamrendőrök próbálták helyreállítani a közrendet a belvárosban. A hatóságok könnygázt és rendfenntartó eszközöket vetettek be, hogy feloszlassák az erőszakos csoportokat.
Néhány fiatal füstbombákat használt, mások tűzijátékoztak, annak ellenére, hogy a prefektusi rendelet minden pirotechnikai eszközt betiltott.
A kaotikus döntőben Szenegál másodszor nyerte meg az Afrikai Nemzetek Kupáját, Marokkót legyőzve.
