Putyin meghívást kapott a gázai Béketanácsba

Szerző: hirado.hu
2026.01.19. 15:05

| Szerző: hirado.hu

Vlagyimir Putyin meghívást kapott az Egyesült Államok vezette gázai Béketanácsba – erősítette meg a Kreml. A testületet Donald Trump hívta életre a Gázai övezet átmeneti igazgatásának felügyeletére, élén maga az amerikai elnök áll.

A SkyNews beszámolója szerint az orosz nyilatkozat arra a Béketestületre utal, amelyet a Fehér Ház pénteken mutatott be, és amelynek feladata Gáza átmeneti közigazgatásának felügyelete. A testület elnöke Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, az igazgatóság 11 végrehajtó tagja között pedig szerepel Steve Witkoff különmegbízott, Marco Rubio külügyminiszter, valamint Sir Tony Blair volt brit miniszterelnök is.

Trump emellett külön 60 világvezetőt is meghívott a testületbe, bár az állandó tagság csak azok számára lesz elérhető, akik 1 milliárd dollárt (331 milliárd forint) fizetnek be.

Hétfőn Kazahsztán elnöke is elfogadta a meghívást szóvivője szerint, csatlakozva Magyarországhoz és Vietnámhoz, amelyek a hétvégén erősítették meg részvételüket. Sir Keir Starmer brit miniszterelnököt szintén meghívták a testületbe.

Starmer hétfőn támogatta az Egyesült Államokat a tűzszüneti terv második szakaszának kidolgozásában. „Üdvözöljük Trump elnök fókuszát a gázai tűzszünet fenntartására és a második fázisra való továbblépésre. Nyitottak vagyunk arra, hogy konstruktívan részt vegyünk ezekben az erőfeszítésekben” – mondta újságíróknak.

Az amerikai közvetítéssel létrejött, 20 pontos béketerv második szakasza a tűzszüneten túlmutató célokra koncentrál: a demilitarizációra, a technokrata irányításra és az újjáépítésre.

A helyszíni végrehajtásra létrehozott Nemzetközi Stabilizációs Erő parancsnokává Jasper Jeffers vezérőrnagyot nevezték ki. Gáza ideiglenes kormányát, a Gázai Közigazgatás Nemzeti Bizottságát (NCAG) Dr. Ali Sha’ath vezeti, akit a Trump-adminisztráció „széles körben tisztelt technokrata vezetőként” jellemzett.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov

