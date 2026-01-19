Pont olyan összegű vámot akar beszedni az unió az USA-tól, amennyit hadikölcsönként odaadott Ukrajnának

Ami befolyik, az rögtön kifolyik – a Nagy Feró által megénekelt szlogen tökéletesen jellemző lehet Európa haladó szellemű, bár a pénzzel és a pénzügyi fegyelemmel néha kissé könnyű kézzel bánó vezetőinek gazdálkodási filozófiájára.

Kezdetben volt a támogatási hitel: a hazánkban egykor jegyzett, úgynevezett „békekölcsön”-re hajazva ez a tavaly, Brüsszelben Ukrajnával megkötött egyezmény egy olyan hitelezési formát vetített előre, melyre a jámbor adófizetőnek jó sok pénze elúszik, viszont biztos a befektetés.

Tehát a hitelt jegyző biztos lehet abban, hogy a pénzét már soha nem fogja viszontlátni.

A prudens pénzügyi szemléletéről és megbízhatóságáról Európa-szerte híres Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság ekkor, 2025. december 18-án határozott egy igazán pimf kis összeg, potom 90 milliárd eurónyi hitel nyújtásáról Ukrajnának.

Ez volt az a hitel, amelyből Csehország, Szlovákia és Magyarország – talán emlékezvén a mai, marxista brüsszeli elit jogelődjeinek szintén ránk kényszerített, korábbi agyszüleményeire – köszönte, de inkább nem kért. Kimaradtunk tehát a pótolhatatlan lehetőségből, hogy tovább támogassuk Volodimir Zelenszkij Ursulánkhoz hasonlóan prudens szemléletű cimboráinak merész lakberendezési ötleteit, hátha a színarany toalett nem volt elég az önmagvalósításhoz.

Zelensky’s luxury villa in Forte dei Marmi,Italy.

Technically not in his name, of course, it is conveniently registered to an Italian real estate firm run by one of his longtime cronies and managed through a Cypriot shell.

First it was under the name of his buddy Bakanov, the… pic.twitter.com/uVN8cw9UEt — Richard (@ricwe123) August 28, 2025



Az volt tehát a mondás tavaly decemberben, hogy „az Európai Tanács megállapodott 90 milliárd EUR összegű hitel nyújtásáról Ukrajna részére – a tőkepiacokon történő, az EU költségvetési mozgástere által fedezett uniós hitelfelvétel alapján – a 2026–2027-es évekre.”

A mozgástér, ugyebár, nagyon fontos. Például hogy kitűnő Zelenszkijünk el tudjon mozogni toszkánai vagy egyiptomi luxusvilláiba,

s a huzatos kijevi arany bidén nyomorgó tancsadói, bizalmasai is kimozoghassák magukat floridai s más kies égtájakon összekuporgatott kis luxusvityillóikba.

This golden toilet & bidet say “Thank you!” to the warmongers using Ukraine in their proxy war against Russia. They greet you from the flat of Zelensky ally Mr. Mindich, raided by anti-corruption police in operation named “Midas.” 1,000 hours of taped graft talks now spilling out pic.twitter.com/jss3Z3urOY — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 11, 2025



Most viszont, hogy az orosz támadó erők által felrobbantott ukrajnai erőművekről, didergő kijevi tízezrekről és fagyoskodó kárpátaljai magyarokról hallhatunk, s mindeközben egy újabb örömhírt olvashattunk a lapokban (Ursula von der Leyen „új javaslatot” adott be az Ukrajna számára nyújtandó támogatási hitel létrehozásáról), azt gondolhatnók: végre, megy az egész összeg a szerencsétlen lakosság elemi szükségeleteinek pótlására, kiegészítésére.

Ám erről szó sincsen: a javaslat szerint ez a pénz fedezné Ukrajna következő két évre szóló pénzügyi szükségleteit, amelyből körülbelül 60 milliárd eurót katonai kiadásokra szánnának, és csak a fennmaradó 30 milliárd euró jutna „Ukrajna túlterhelt nemzeti költségvetésének támogatására”.

Boldog lehet tehát az orosz invázó veszélyétől már csak földrajzi elhelyezkedése okán is méltán rettegő dél-olasz, s a portugál atyafi:

megfelelő helyre került az a pénz, Zelenszkij tanácsadói már szegzik is maguk elé az arany vécékefét, s meg sem állnak Moszkváig.

Csak egy dolog miatt vakarhatják a fejüket: vajh honnan s mikor szerzi vissza ezt a pénzt a sajátmagát a fosszilis üzemanyag-forrásoktól elvágó, s most már az amerikai LNG-forrásokra is csúnyán morgó, mindeközben a piacokról sorra kiszoruló Európa?

Ám ha az uniót olyan pénzügyi zsenik vezetik, mint a kontinensnyi igényt kielégítő mennyiségű Pfaizer-vakcinát is csak laza sms-ben rendelő Von der Leyen, és más lángelmék, akik – ha éppen szabad lábon vannak, s nem zaklatják őket holmi őrizetbe vétellel és pénzügyi visszaélések okán sorra kerülő kihallgatásokkal – hamar rendet vágnak az Európának nevezett őskáoszban.

Íme a megoldás: mint arról a hirado.hu is beszámolt, António Costa, az Európai Tanács elnöke Donald Trump új vámfenyegetései nyomán „rendkívüli csúcstalálkozót hívott össze a Grönland körüli konfliktus miatt, amelyre várhatóan – egy uniós tisztviselő szerint – csütörtökön kerülhet sor. A Die Welt beszámolója szerint az EU jelenleg azt mérlegeli, hogy bevezeti a már júliusban kijelölt, összesen 93 milliárd euró értékű amerikai termékeket sújtó ellenvámokat.”

Kiadunk tehát 90 milliárdot, de bekaszálunk 93-at: hol itt a probléma?

A süllyedő Titanic fedélzetéről is elég volt a konyháról felhozott jeget a tengerbe szórni,

hiszen az nyilván kompenzálja az iszonyatos léken bezúduló jeges víz hektólitereit.

S akkor pesszimista elemek nekiállnak SOS-jelzéseket leadni.

Az Amerikára kivetett ellenvámok lényege, hogy amennyiben nem születik egyezség, az amerikai bourbonra. leánykori nevén whiskyre, a repülőgép-alkatrészekre, szójababra és baromfihúsra kivetett büntetővámok automatikusan hatályba lépnek február 6-án.

A vámháború előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök további vámokkal fenyegetett meg nyolc országot – köztük Németországot –, mivel ezek ellenezték az Egyesült Államok Grönlandra vonatkozó igényeit.

Európa most aztán mindenkinek megadta: utolsó fillérjeiből újabb arany, harci vécékeféket vásárol gáncstalan kijevi elvbarátainak, és nyilván egyenrangú félként indít Amerikával whiskey-háborút. Mindeközben

csapataink harcban állnak Grönlandon, ahol már ki is kötött 15 francia katona, és távozott 15 német hadfi,

akik 44 órán belül szabályos visszavonulási parancsot kaptak.

A hátráló Európa csizmáinak dobogása alatt remeg a Föld.

Kiemelt kép: Grönlandra vezényelt dán katonák a fővárosban, Nuukban 2026. január 18-án. (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Mads Claus Rasmussen)