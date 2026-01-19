Műsorújság
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Pont olyan összegű vámot akar beszedni az unió az USA-tól, amennyit hadikölcsönként odaadott Ukrajnának

Szerző: Udvardy Zoltán
2026.01.19. 17:38

| Szerző: Udvardy Zoltán
Ami befolyik, az rögtön kifolyik – a Nagy Feró által megénekelt szlogen tökéletesen jellemző lehet Európa haladó szellemű, bár a pénzzel és a pénzügyi fegyelemmel néha kissé könnyű kézzel bánó vezetőinek gazdálkodási filozófiájára.

Kezdetben volt a támogatási hitel: a hazánkban egykor jegyzett, úgynevezett „békekölcsön”-re hajazva ez a tavaly, Brüsszelben Ukrajnával megkötött egyezmény egy olyan hitelezési formát vetített előre, melyre a jámbor adófizetőnek jó sok pénze elúszik, viszont biztos a befektetés.

Tehát a hitelt jegyző biztos lehet abban, hogy a pénzét már soha nem fogja viszontlátni.

 

A prudens pénzügyi szemléletéről és megbízhatóságáról Európa-szerte híres Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság ekkor, 2025. december 18-án határozott egy igazán pimf kis összeg, potom 90 milliárd eurónyi hitel nyújtásáról Ukrajnának.

Ez volt az a hitel, amelyből Csehország, Szlovákia és Magyarország – talán emlékezvén a mai, marxista brüsszeli elit jogelődjeinek szintén ránk kényszerített, korábbi agyszüleményeire – köszönte, de inkább nem kért. Kimaradtunk tehát a pótolhatatlan lehetőségből, hogy tovább támogassuk Volodimir Zelenszkij Ursulánkhoz hasonlóan prudens szemléletű cimboráinak merész lakberendezési ötleteit, hátha a színarany toalett nem volt elég az önmagvalósításhoz.


Az volt tehát a mondás tavaly decemberben, hogy „az Európai Tanács megállapodott 90 milliárd EUR összegű hitel nyújtásáról  Ukrajna részére – a tőkepiacokon történő, az EU költségvetési mozgástere által fedezett uniós hitelfelvétel alapján – a 2026–2027-es évekre.”

A mozgástér, ugyebár, nagyon fontos. Például hogy kitűnő Zelenszkijünk el tudjon mozogni toszkánai vagy egyiptomi luxusvilláiba,

s a huzatos kijevi arany bidén nyomorgó tancsadói, bizalmasai is kimozoghassák magukat floridai s más kies égtájakon összekuporgatott kis luxusvityillóikba.


Most viszont, hogy az orosz támadó erők által felrobbantott ukrajnai erőművekről, didergő kijevi tízezrekről és fagyoskodó kárpátaljai magyarokról hallhatunk, s mindeközben egy újabb örömhírt olvashattunk a lapokban (Ursula von der Leyen „új javaslatot” adott be az Ukrajna számára nyújtandó támogatási hitel létrehozásáról), azt gondolhatnók: végre, megy az egész összeg a szerencsétlen lakosság elemi szükségeleteinek pótlására, kiegészítésére.

Ám erről szó sincsen: a javaslat szerint ez a pénz fedezné Ukrajna következő két évre szóló pénzügyi szükségleteit, amelyből körülbelül 60 milliárd eurót katonai kiadásokra szánnának, és csak a fennmaradó 30 milliárd euró jutna „Ukrajna túlterhelt nemzeti költségvetésének támogatására”.

Boldog lehet tehát az orosz invázó veszélyétől már csak földrajzi elhelyezkedése okán is méltán rettegő dél-olasz, s a portugál atyafi:

megfelelő helyre került az a pénz, Zelenszkij tanácsadói már szegzik is maguk elé az arany vécékefét, s meg sem állnak Moszkváig.

Csak egy dolog miatt vakarhatják a fejüket: vajh honnan s mikor szerzi vissza ezt a pénzt a sajátmagát a fosszilis üzemanyag-forrásoktól elvágó, s most már az amerikai LNG-forrásokra is csúnyán morgó, mindeközben a piacokról sorra kiszoruló Európa?

Ám ha az uniót olyan pénzügyi zsenik vezetik, mint a kontinensnyi igényt kielégítő mennyiségű Pfaizer-vakcinát is csak laza sms-ben rendelő Von der Leyen, és más lángelmék, akik – ha éppen szabad lábon vannak, s nem zaklatják őket holmi őrizetbe vétellel és pénzügyi visszaélések okán sorra kerülő kihallgatásokkal – hamar rendet vágnak az Európának nevezett őskáoszban.

Íme a megoldás: mint arról a hirado.hu is beszámolt, António Costa, az Európai Tanács elnöke Donald Trump új vámfenyegetései nyomán „rendkívüli csúcstalálkozót hívott össze a Grönland körüli konfliktus miatt, amelyre várhatóan – egy uniós tisztviselő szerint – csütörtökön kerülhet sor. A Die Welt beszámolója szerint az EU jelenleg azt mérlegeli, hogy bevezeti a már júliusban kijelölt, összesen 93 milliárd euró értékű amerikai termékeket sújtó ellenvámokat.”

Kiadunk tehát 90 milliárdot, de bekaszálunk 93-at: hol itt a probléma?

A süllyedő Titanic fedélzetéről is elég volt a konyháról felhozott jeget a tengerbe szórni,

hiszen az nyilván kompenzálja az iszonyatos léken bezúduló jeges víz hektólitereit.

S akkor pesszimista elemek nekiállnak SOS-jelzéseket leadni.

Az Amerikára kivetett ellenvámok lényege, hogy amennyiben nem születik egyezség, az amerikai bourbonra. leánykori nevén whiskyre, a repülőgép-alkatrészekre, szójababra és baromfihúsra kivetett büntetővámok automatikusan hatályba lépnek február 6-án.

A vámháború előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök további vámokkal fenyegetett meg nyolc országot – köztük Németországot –, mivel ezek ellenezték az Egyesült Államok Grönlandra vonatkozó igényeit.


Európa most aztán mindenkinek megadta: utolsó fillérjeiből újabb arany, harci vécékeféket vásárol gáncstalan kijevi elvbarátainak, és nyilván egyenrangú félként indít Amerikával whiskey-háborút. Mindeközben

csapataink harcban állnak Grönlandon, ahol már ki is kötött 15 francia katona, és távozott 15 német hadfi,

akik 44 órán belül szabályos visszavonulási parancsot kaptak.

A hátráló Európa csizmáinak dobogása alatt remeg a Föld.

Kiemelt kép: Grönlandra vezényelt dán katonák a fővárosban, Nuukban 2026. január 18-án.  (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Mads Claus Rasmussen)

hiteljegyzetorosz–ukrán háborúPfizer Ursula von der LeyenVolodimir Zelenszkij Európai Unió Egyesült ÁllamokGrönlandUkrajna

