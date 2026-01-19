Műsorújság
Orbán Viktor részvétét nyilvánította a spanyolországi vonatbaleset miatt

2026.01.19. 11:05

Magyarország mélyen együtt érez a spanyol néppel ebben a nehéz időszakban” – írta Orbán Viktor miniszterelnök az X-en közzétett üzenetében hétfőn.

„Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak a tragikus spanyolországi vonatszerencsétlenség után” – olvasható a kormányfő üzenetében.

A tragikus vonatbalesetről érkezett eddigi információkat az alábbi cikkünkben foglaltuk össze:

