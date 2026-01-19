Orbán Viktor részvétét nyilvánította a spanyolországi vonatbaleset miatt

„Magyarország mélyen együtt érez a spanyol néppel ebben a nehéz időszakban” – írta Orbán Viktor miniszterelnök az X-en közzétett üzenetében hétfőn.

„Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak a tragikus spanyolországi vonatszerencsétlenség után” – olvasható a kormányfő üzenetében.

Our thoughts and prayers are with the victims and their families following the tragic train accident in Spain. Hungary stands in solidarity with the Spanish people during this difficult time. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 19, 2026

A tragikus vonatbalesetről érkezett eddigi információkat az alábbi cikkünkben foglaltuk össze:

