Orbán Viktor részvétét nyilvánította a spanyolországi vonatbaleset miatt

„Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak a tragikus spanyolországi vonatszerencsétlenség után” – olvasható a kormányfő üzenetében.
A tragikus vonatbalesetről érkezett eddigi információkat az alábbi cikkünkben foglaltuk össze:
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mandinernek a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)