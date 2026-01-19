Norvégiában több ezren kaptak levelet, amely szerint háború esetén a hadsereg lefoglalhatja javaikat

Norvégiában több ezren kaptak hétfőn a hadseregtől levelet, amely szerint háború esetén a fegyveres erők lefoglalhatják javaikat.

A tájékoztatás szerint a hadsereg annak érdekében foglalná le – szigorúan háború esetén – a szóban forgó javakat, például ingatlant, munkagépet vagy hajót, hogy az ország védelméhez megfelelő eszközökre tehessen szert.

A tervek szerint

idén körülbelül 13 500 értesítőt kézbesítenek ki,

amely azonban, mint arra a hadsereg közleményében felhívták a figyelmet, „békeidőben semmiféle teendőkkel nem jár”.

Az egy évig érvényes, most kiküldött vagy kiküldendő értesítések mintegy kétharmada csupán az előző években már kiküldött értesítés meghosszabbítása.

Anders Jernberg, a norvég fegyveres erők logisztikai főnöke leszögezte: a válságokra és a háborúra való felkészülés rendkívüli fontosságot kapott az utóbbi években. Mint mondta,

hazája biztonsági helyzete utoljára a második világháború idején volt ilyen ingatag.

„Társadalmunknak fel kell készülnie a biztonsági válságokra és – legrosszabb esetben – a háborúra is” – jelentette ki.

Hozzátette: a levelek fokozzák a felkészültséget és „csökkentik az erőforrások elosztásával kapcsolatos bizonytalanságot esetleges háború esetén”.

A magát a NATO „szemének és fülének” tartó Norvégiának közös tengeri határa, valamint 198 kilométeres szárazföldi határa is van Oroszországgal.

Kiemelt kép: Norvég katonák az ukrán fegyveres erők számára kialakított, Camp Jomsborg nevű kiképzőközpont átadási ünnepségén a délkelet-lengyelországi Nowa Deba gyakorlótéren 2025. október 1-jén. Fotó: MTI/EPA-PAP/Darek Delmanowicz