Miközben az ukrán polgárok a túlélésért küzdenek, addig Zelenszkijék hatalmi harcokat folytatnak

Oroszország január 9-i támadását követően Kijev humanitárius válságba sodródott, a lakosok pedig a négy éve tartó háború leghidegebb telében fűtés, meleg víz és áram nélkül maradtak. Volodimir Zelenszkij nyíltan bírálta a főváros vezetését, elsősorban Vitalij Klicsko főpolgármestert, ami egy újabb fejezetet jelent a kettejük között régóta tartó hatalmi harcban. Az elnök a főváros felkészültségét más városokéval – köztük a súlyosan bombázott Harkivéval – hasonlította össze, kiemelve, hogy azok jobban tudták kezelni az orosz támadások következményeit.

„Kijev sajnos sokkal kevesebbet tett. És még az elmúlt napokban sem láttam elegendő erőfeszítést – ezen sürgősen változtatni kell” – mondta Zelenszkij január 14-én. Klicsko erre reagálva visszautasította a vádakat, azokat „megalapozatlannak” és politikailag motiváltnak nevezte, hozzátéve, hogy a kormány nem koordinált semmilyen közös válságkezelési lépést a várossal.

Zelenszkij éles kirohanása nem mondható váratlannak: az elnök és a főpolgármester 2019 óta nyílt politikai konfliktusban állnak. Megfigyelők szerint a szócsata valójában hatalmi küzdelem Kijev irányításáért és pénzügyeiért, miközben Klicsko állítólagos elnöki ambíciói is szerepet játszanak – írja a Kyiv Independent.

Zelenszkij befolyása Kijev felett a város különleges jogállásából fakad: a főpolgármestert a lakosság választja meg, ugyanakkor hagyományosan az elnök nevezi ki a Kijevi Városi Tanács élére is.

Bár Klicsko jelenleg mindkét tisztséget betölti, a háború alatt Zelenszkij Timur Tkacsenkót nevezte ki a Kijevi Katonai Közigazgatás vezetőjévé. A két pozíció közötti hatáskörök tisztázatlansága aláássa a hatékony városirányítást, Klicsko pedig azzal vádolta Tkacsenkót, hogy megpróbálja elvonni a polgármester jogköreit.

A Klicsko és Zelenszkij közötti patthelyzet közepette Kijev súlyos válsággal néz szembe. A január 6-ai orosz nagyszabású támadást követően mintegy 6000 sokemeletes társasház – vagyis az ilyen típusú ingatlanok közel fele – maradt fűtés nélkül. Klicsko a csapást követően közölte, hogy Kijev vészhelyzeti állapotban működik, amiben „kell túlélniük mindannyiuknak”, majd felszólította a főváros lakóit, hogy „akik rendelkeznek alternatív áram- és hőforrással máshol, hogy ideiglenesen költözzenek el”.

Zelenszkij szerint a városvezetés „értékes időt vesztett”, ezért a kormányt bízta meg az energiahordozó-válság következményeinek kezelésével és a helyzet rendezésével. Amióta Oroszország 2022-ben megkezdte Ukrajna energiarendszere elleni összehangolt támadásait, az energiahálózat védelme kiemelt kérdéssé vált, a hatóságok pedig védelmi létesítmények építéséről számoltak be.

Kijev rendelkezik Ukrajna legnagyobb önkormányzati költségvetésével, ráadásul többlettel. Voicickaja, a We Build Ukraine gondolkodókör felügyelőbizottságának tagja szerint a kormány felülvizsgálhatta volna a helyi kiadásokat, hogy a forrásokat jobban priorizálják. Ennek ellenére Klicsko „felelőtlenül költötte el a pénzeket”, például parkfelújításokra – mondta. Bár a helyi hatóságokat bürokratikus akadályok is nehezítik, mivel egyes döntésekhez központi jóváhagyás szükséges, a Zelenszkij és Klicsko közötti feszültség láthatóan ellehetetleníti az együttműködést.

Klicsko külföldön népszerű, Ukrajnában gyakran éri kritika a város irányítása miatt, hírnevét pedig illegális építkezések és szövetségeseihez köthető korrupciós vádak is árnyalják.

Zelenszkij elnökségének kezdetétől fogva lojális vezetőt szeretett volna a Kijevi Városi Tanács élére, ám ezt jogi akadályok gátolták, mivel a törvény szerint a tisztség a megválasztott főpolgármestert illeti. Az ukrán elnök állítólag fontolóra vette Klicsko leváltását a közigazgatási vezetői posztról, miután egy 2023-as orosz támadás során három ember halt meg egy kijevi, nem mellesleg akkor éppen zárt óvóhely közelében.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a londoni kormányfői rezidenciára, a Downing Street 10-be tart 2025. december 8-án (Fotó: MTI/AP/Kin Cheung)