Megszavazta a boszniai Szerb Köztársaság új, Milorad Dodik jelöltje által alakított kormányát a parlament

Előbb elfogadta a miniszterelnök lemondását, majd megszavazta az új kormányt a boszniai Szerb Köztársaság parlamentje vasárnap este.

Szavo Minics múlt csütörtökön mondott le a miniszterelnöki tisztségről, hogy megelőzze hivatalból történő eltávolítását. A boszniai alkotmánybíróság ugyanis a politikus tavaly szeptemberi kinevezésének alkotmányosságát vizsgálta, és a várakozások szerint megvonta volna tőle a megbízatást.

Tavaly Szavo Minicset Milorad Dodiknak, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökének javaslatára választották meg Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészének miniszterelnökévé.

#BREAKING #Bosnia Savo Minić, who previously served as minister of agriculture, has been appointed as the new Prime Minister of the Republic of Srpska. pic.twitter.com/rc0y8iNMSg — The National Independent (@NationalIndNews) August 24, 2025

Ám Milorad Dodikot a boszniai szövetségi választási bizottság megfosztotta hivatalától. Ennek oka az volt, hogy a másodfokon eljáró fellebbviteli bíróság tavaly augusztus 1-jén egy évi – pénzzel megváltható – letöltendő börtönre ítélte és hat évre eltiltotta a hivatalviseléstől a politikust, mert nem hajtotta végre a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit. Milorad Dodiknak így nem volt felhatalmazása arra, hogy miniszterelnök-jelöltet javasoljon.

Ana Trisic-Babic megbízott köztársasági elnök azonban ismét Szavo Minicset kérte fel kormányalakításra, így a parlament előbb elfogadta lemondását, majd újra megválasztotta. Szavo Minics némileg átalakította korábbi kabinetjét, három korábbi minisztert menesztett, a többiek viszont tárcát cseréltek vagy maradtak korábbi helyükön.

Kiemelt kép forrása: X.com.