Már az FBI is keresi a román baltás gyilkost, akár Magyarországon is lehet

A hatóságok szerint nem kizárt, hogy Ganj már jóval a bűncselekmény előtt előkészítette a menekülését:
rejtekhelyeket alakíthatott ki, élelmiszerkészleteket halmozott fel, és több eldobható mobiltelefont is beszerezhetett.
Felmerült, hogy akár elhagyatott pincékben vagy második világháborús alagútrendszerekben is bujkálhat. A nyomozók vizsgálják azt is, hogy esetleg a családja segítheti a rejtőzködésben, de ezt hivatalosan még nem erősítették meg – írta a Magyar Nemzet.
Gânj neve korábban is szerepelt a rendőrségi nyilvántartásban különböző erőszakos bűncselekmények miatt, ám eddig nem sikerült végleg kivonni a társadalomból.
A mostani ügy különösen nagy felháborodást váltott ki Romániában, az áldozat családja pedig azóta is védőőrizetben él, félve attól, hogy a szökésben lévő férfi bármikor felbukkanhat.
Számukra az FBI bevonása az első remény arra, hogy az elkövetőt végre felelősségre vonják.
Magyarország is érintett lehet az ügyben
A nyomozók szerint Ganj külseje az eltelt idő alatt megváltozhatott, és mivel a térségben szabadon mozoghat, nem zárható ki, hogy más országokban, akár Magyarországon is felbukkanhat.
A hatóságok ezért minden bejelentést komolyan vesznek, és fokozott nemzetközi információcserével próbálják leszűkíteni a lehetséges rejtekhelyeket.
A magyar rendőrség újabb fotókat is kapott Emil Ganjról, aki jelenleg európai és nemzetközi elfogatóparancs alatt áll, az Europol listáján is szerepel, a kézre kerítéséért 5000 euró jutalom van kitűzve. A férfi barna hajú, rövidre nyírt hajjal, kecskeszakállal, sportos testalkatú, eltűnésekor sötét nadrágot, gumicsizmát és fekete hátizsákot viselt, testén anyajegyek, műtéti hegek és tetoválások láthatók – közölte a police.hu még decemberben végén.
A kiemelt kép forrása: Facebook.com