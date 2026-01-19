Már az FBI is keresi a román baltás gyilkost, akár Magyarországon is lehet

Több mint fél éve tart a nyomozás Emil Ganj után, aki a román hatóságok szerint rendkívüli kegyetlenséggel végzett volt élettársával, majd eltűnt. Mivel a férfi továbbra is szabadlábon van, a román rendőrség az amerikai FBI segítségét is igénybe vette a felkutatásához. A nyomozás során eddig mintegy nyolcszáz rendőrt mozgósítottak, de az elkövető továbbra is ismeretlen helyen tartózkodik. A nemzetközi együttműködés jelezheti, mennyire veszélyesnek tartják a szökésben lévő férfit.

A hatóságok szerint nem kizárt, hogy Ganj már jóval a bűncselekmény előtt előkészítette a menekülését:

rejtekhelyeket alakíthatott ki, élelmiszerkészleteket halmozott fel, és több eldobható mobiltelefont is beszerezhetett.

Felmerült, hogy akár elhagyatott pincékben vagy második világháborús alagútrendszerekben is bujkálhat. A nyomozók vizsgálják azt is, hogy esetleg a családja segítheti a rejtőzködésben, de ezt hivatalosan még nem erősítették meg – írta a Magyar Nemzet.

Gânj neve korábban is szerepelt a rendőrségi nyilvántartásban különböző erőszakos bűncselekmények miatt, ám eddig nem sikerült végleg kivonni a társadalomból.

A mostani ügy különösen nagy felháborodást váltott ki Romániában, az áldozat családja pedig azóta is védőőrizetben él, félve attól, hogy a szökésben lévő férfi bármikor felbukkanhat.

Számukra az FBI bevonása az első remény arra, hogy az elkövetőt végre felelősségre vonják.

Magyarország is érintett lehet az ügyben

A nyomozók szerint Ganj külseje az eltelt idő alatt megváltozhatott, és mivel a térségben szabadon mozoghat, nem zárható ki, hogy más országokban, akár Magyarországon is felbukkanhat.

A hatóságok ezért minden bejelentést komolyan vesznek, és fokozott nemzetközi információcserével próbálják leszűkíteni a lehetséges rejtekhelyeket.

A magyar rendőrség újabb fotókat is kapott Emil Ganjról, aki jelenleg európai és nemzetközi elfogatóparancs alatt áll, az Europol listáján is szerepel, a kézre kerítéséért 5000 euró jutalom van kitűzve. A férfi barna hajú, rövidre nyírt hajjal, kecskeszakállal, sportos testalkatú, eltűnésekor sötét nadrágot, gumicsizmát és fekete hátizsákot viselt, testén anyajegyek, műtéti hegek és tetoválások láthatók – közölte a police.hu még decemberben végén.

