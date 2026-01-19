Az iráni iszlamista rezsim ígéretet tett a tömeggyilkosság leállítására – állítólag ezért maradt el az amerikai csapás

Donald Trump leállította az Irán elleni tervezett katonai csapásokat a diplomáciai előrelépések, logisztikai nehézségek és a kulcsfontosságú regionális szövetségesek jelentős ellenállása miatt – számolt be a Middle East Monitor az Axiosra hivatkozva vasárnap. Egy amerikai tisztviselő a lapnak azt nyilatkozta, hangsúlyozva a helyzet komolyságát: „nagyon közel álltak” egy akcióhoz, és „a hadsereg készen állt arra, hogy gyorsan cselekedjen”.

Bár az amerikai kormányzat és több közel-keleti ország is egy azonnali műveletre számított egy előző hét kedden történt fehér házi megbeszélést követően, a parancs végül nem érkezett meg. Trump eredetileg is leszűkítette egy katonai művelet lehetőségeit iráni célpontok ellen, de végül teljesen lefújta az akciót a felmerült problémák miatt– értesült az Axios több, az ügyre rálátással bíró forrástól.

A fordulatot befolyásoló egyik ok az volt, hogy az amerikai katonai erők a Karib-térség és Ázsia felé fordultak, így a Közel-Keleten való bevetésre nem voltak kellőképpen felkészülve; a tisztviselők szerint „a hadszíntér nem állt készen”, ami korlátozta a rendelkezésre álló lehetőségeket.

Döntő szerepet játszott továbbá egy háttérben zajló kapcsolatfelvétel az amerikai különmegbízott Steve Witkoff és az iráni külügyminiszter, Abbász Arakcsi között.

Szerdán reggel Arakcsi állítólag üzent Witkoffnak, ígéretet téve az erőszak beszüntetésére és a tüntetők tervezett kivégzésének leállítására.

Ezen túlmenően Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök állítólag figyelmeztette Trumpot, hogy Izrael nincs felkészülve az iráni megtorlásra, és jelezte, hogy a javasolt amerikai terv szerinte nem elég erős.

Hasonlóképpen Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökös is mély aggodalmát fejezte ki a regionális stabilitásra gyakorolt esetleges hatások miatt. Így tehát szerdára világossá vált, hogy a támadásra utasító parancs nem érkezik meg – közölték amerikai tisztviselők az Axios-szal.

Az Egyesült Államok szóban támogatja az iráni rezsim ellen tüntetőket

Trump korábban többször kifejezte támogatását az iráni tüntetők iránt, és élesen bírálta az iráni hatóságokat a december 28-án Teheránban kezdődött, mára akár 18 ezer halálos áldozatot követelő gazdasági tiltakozások kezelése miatt. Az amerikai elnök emellett jelezte, hogy támadást indíthat, ha Irán halálos erővel válaszol. Azt is kijelentette, hogy szerinte eljött az idő új vezetésre „a világ egyik legrosszabb helyén”, és élesen bírálta az immár 37 éve az ország élén álló Ali Hámenei ajatollahot.

Maszúd Peszeskján iráni elnök ezt követően óva intette az Egyesült Államokat az ország legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hámenei megtámadásától. Elmondása szerint ugyanis „bármilyen agresszió országunk legfőbb vezetőjével szemben egyet jelentene az iráni nemzet elleni totális háborúval”.

Mindeközben újfent kilátásba helyezte visszatérését Iránba Reza Pahlavi trónörökös, az 1979-ben elűzött uralkodói család évtizedek óta Egyesült Államokban élő feje vasárnap.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a Palm Beach-i rezidenciáján, Mar-a-Lagóban tartott sajtóértekezletén 2026. január 3-án (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)