„Olyan volt, mint egy földrengés” – halálos vonatbaleset történt az éjjel Spanyolországban, rengeteg a halott és sérült

Halálos vonatbaleset történt a dél-spanyolországi Córdoba közelében, amelyben legkevesebb 24 ember életét vesztette. A sérültek száma száz fölött van, legalább 25 ember sérülése súlyos – közölték a spanyol hatóságok vasárnap éjjel.

A szerencsétlenségben két nagy sebességű vonat siklott ki.

Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridból tartó járműve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedő járata.

Óscar Puente közlekedési miniszter az X közösségi platformon közölte: a spanyol fővárosba tartó vonat utolsó vagonjai siklottak ki először, és ráborultak az ellentétes irányú vágányokra, amelyen a másik vonat érkezett.

🚨🇪🇸 SPAIN TRAIN CRASH LIVE UPDATE – PASSENGER HORROR STORY LIVE from the scene: “There are many injured people, I’m still shaking”, says María San José, 33, passenger in carriage number 6 of the derailed Iryo high-speed train from Málaga to Madrid. Survivors describe chaos… pic.twitter.com/5Eu27rL2oi — Shane (@shaneintheworld) January 18, 2026

Az Iryo társaság közleménye szerint járatukon több mint 300 ember utazott. Sajtóinformációk szerint a Renfe társaság által üzemeltetett vonat 200 utast szállított.

Az utasok kimentését megkezdték, de a helyszíni beszámolók szerint többen beszorultak, és a mentőegységeknek nehéz megközelíteniük a baleset helyszínét. A spanyol közszolgálati televízió (TVE) úgy értesült: a környékbeli kórházakba berendelték az egészségügyi dolgozókat az ellátásra váró sérültek nagy száma miatt.

🇪🇸 Spain: At least five dead and 25 seriously injured after two high-speed trains derailed in Adamuz pic.twitter.com/0Dcx9xDTeY — Geo News (@GeoTienou) January 18, 2026

Hétfő hajnali adatok szerint

a balesetnek már legalább 24 halottja van és több mint száz sérültje van.

Hivatalos források szerint az egyik mozdonyvezető is az áldozatok között van. Andalúzia regionális elnöke, Juanma Moreno nem zárta ki annak lehetőségét, hogy további holttesteket találnak a „fémroncsok halmai” között – írta a Die Welt.

„Olyan volt, mint egy földrengés”

A Die Welt szerint Óscar Puente egy sajtótájékoztatót is tartott a szerencsétlenségről, és azt mondta: a baleset okai még ismeretlenek.

A miniszter az esetet „nagyon furcsának” nevezte, mert egy egyenletes pályaszakaszon történt, amelyen tavaly májusban végeztek javításokat.

Puente szerint a kisiklott vonat kevesebb mint négy éves volt. „Egyenes pálya, egy viszonylag új vonat, egy nemrég 700 millió eurós beruházással felújított pályaszakasz” – mondta a tárcavezető. Hozzátette, hogy meg kell várniuk a vizsgálat eredményét, mielőtt többet mondhatnának az esetről.

Estamos volviendo de Córdoba en @iryo_eu y ha descarrilado el tren. Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico 😮‍💨 pic.twitter.com/QT6Q6KAfZ5 — Adri Vélez 🦌🇵🇸 (@ibuprofeno600mg) January 18, 2026

A történtekről több szemtanú is nyilatkozott, illetve videót osztott meg a közösségi oldalán. Salvador Jiménez, a spanyol RTVE televízió újságírója – aki szintén az egyik vonaton utazott – telefonon elmondta az Associated Press-nek:

„Olyan volt, mint egy földrengés, a vonat tényleg kisiklott.”

Elmondta, hogy az utasok vészhelyzeti kalapácsokkal betörték az ablakokat, és néhányan sértetlenül megúszták a balesetet. A helyszínen készült felvételek szintén látni lehetett, ahogy az emberek kimásztak a felborult kocsik ablakain.

🇪🇸⚡️ At least 21 people have been ki!!ed in a train derailment in Andalusia, Spain, with emergency services saying more than 100 others are seriously injured. ➡️ The crash happened around 7:40 p.m. local time, when a train carrying 317 passengers from Málaga to Madrid derailed. pic.twitter.com/oqUNHN6bhN — Osint World (@OsiOsint1) January 18, 2026

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök „a tragikus vonatbaleset miatt mély fájdalommal teli estéről” írt a közösségi oldalán, valamint részvétét fejezte ki a családoknak és a szeretteiknek.

„Nincs szó, amely enyhítené ezt a hatalmas szenvedést, de biztosítani szeretném önöket, hogy ebben a nehéz időben az egész ország önökkel van”

– írta az X-en a kormányfő. A spanyol királyi család ugyancsak részvétét nyilvánította az áldozatoknak, és kijelentették, hogy „nagy aggodalommal” követik a fejleményeket.

Több európai vezető együttérzését fejezte ki a spanyolországi vasúti szerencsétlenség miatt

Az európai uniós központi intézmények vezetői és több európai ország állam- vagy kormányfője részvétét és együttérzését fejezte ki vasárnap éjjel az esti spanyolországi vonatszerencsétlenség miatt.

Ha volcado por completo el último vagón. pic.twitter.com/EgzOhMReko — Adri Vélez 🦌🇵🇸 (@ibuprofeno600mg) January 18, 2026

António Costa, az Európai Tanács elnöke a halálos áldozatok hozzátartozói és a sérültek mellett az egész spanyol néppel együttérzését fejezte ki. „Ma éjjel Önökkel vagyok gondolatban ”– írta az X közösségi oldalon Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök, gyors felépülést kívánva a sérülteknek.

Roberta Metsola európai parlamenti elnök erőt és lelki megbékélést kívánt az áldozatoknak, illetve hozzátartozóiknak, a sérülteknek gyors felépülést is. Egyúttal köszönetét fejezte ki a mentést végzőknek. Emmanuel Macron francia elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szintén az elsők között reagált a szerencsétlenségre. „Olaszország osztozik Spanyolország fájdalmában a tragédia miatt” – fogalmazott Meloni.

Spanyolországban az eddigi legsúlyosabb vasúti szerencsétlenség 2013 nyarán történt Santiago de Compostela közelében: abban 79 ember vesztette életét és 143-an sérültek meg.

Kiemelt kép: X.com.