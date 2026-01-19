Halálos ipari robbanás történt Kína északi részén Belső-Mongóliában, több mint nyolcvanan megsérültek

Két ember meghalt, nyolcat eltűntként keresnek, és több mint nyolcvanan megsérültek egy ipari balesetben Kína északi részén, a Belső-Mongol Autonóm Területen – közölték hétfőn a helyi hatóságok.

A robbanás vasárnap délután történt a Baogang United Steel egyik baotoui üzemében,

amikor egy nagyméretű, víz-gőz keveréket tartalmazó tartály felrobbant.

🚨🇨🇳—-There was a massive explosion at the Baogang United Steel Plant in Baotou city, which is located in the Inner Mongolia Autonomous region of northern China. The blast caused tremors to be felt kilometres away according to locals as well as damages windows in the surrounding… pic.twitter.com/l3WBSH7w9u — 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) January 18, 2026

A többség könnyebben sérült, öt ember állapota volt súlyos, de a hatóságok szerint a kórházban ápolt sérültek állapota stabil.

A jelentés szerint a mentési munkálatok folyamatosan zajlanak és a hatóságok felfüggesztették a termelést az érintett üzemben. A balesetet követően a város egész területén biztonsági ellenőrzéseket rendeltek el az ipari létesítményekben.

A factory explosion at Baogang United Steel in Baotou, Inner Mongolia, killed 2 people and injured 66, with 3 seriously hurt and 5 missing. The blast, which caused heavy smoke and tremors, occurred around 3 p.m. local time. Rescue teams responded immediately, and authorities are… pic.twitter.com/2MPjOnrHBJ — Shaan (@ShaanUnfiltered) January 18, 2026

A környezetvédelmi vizsgálatok eddig nem mutattak ki káros hatást a levegőre vagy a talajra, a közműszolgáltatások zavartalanul működnek. A baleset okait külön vizsgálóbizottság tárja fel, és a hatóságok jogi lépéseket tettek az érintett vállalat felelőseivel szemben – tették hozzá.

A biztonsági szabályok be nem tartása miatt Kínában gyakran előfordulnak különféle robbanások.

2025-ben a kelet-kínai Santung tartományban, 2024-ben az északnyugat-kínai Ninghszia régióban, 2023-ban pedig a délkeleti Csianghszi tartományban történt robbanás vegyi üzemekben. Az egyik legsúlyosabb eset 2015-ben, Tiencsin egyik veszélyes és gyúlékony vegyi anyagokat tartalmazó raktárában következett be, ahol két hatalmas robbanás több mint 170 ember halálát okozta, és további 700 ember megsérült.

