Gyermekzaklatót védelmeznek, templomban randalíroznak a bevándorlásellenes aktivisták Minnesotában

„Őrületbe kergették ezt a csőcseléket, majd hagyták, hogy elszabaduljanak!” – olvasható a minnesotai zavargások kapcsán egy közleményben. A köztörvényes bűnöző elfogását akadályozó aktivisták vasárnap egy templomban is randalíroztak az Egyesült Államok tagállamában.

„Azért vagyunk itt, hogy letartóztassunk egy gyermekmolesztálót!” – így érvel az ICE, a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynöke Minnesotában egy videófelvételen.

A „sajtó képviselői”

Az intézkedő hatóságot a felvételen tüntetők akadályozzák feladatuk ellátásban: dudálnak és ordítoznak velük. Amikor a hatósági beavatkozás célját türelmesen, gépkocsija volánja mögül a zavargókkal ismertető hivatalnok elmondja, kit és miért akarnak őrizete venni,

egy nő a kocsijuk mögött azt ordítja, hogy hazudnak

– látható az interneten terjedő 750 ezres megtekintettségnél tartó videóban, melyet a Fox News ismertetett.

God bless the men & women of @ICEgov @CBP who risk their lives to arrest these criminals. pic.twitter.com/eDJQLCrjZh — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) January 18, 2026



Egy másik tüntető azt állítja a fülsüketítő dudálás közepette, hogy ők nem dudálnak és hogy „a sajtó képviselői”.

A nyilvánvalóan szervezett, politikai hátterű, hetek óta tartó minnesotai zavargások egyértelmű célja, hogy ellehetetlenítsék a Trump-adminisztráció egyik fontos politikai ígéretének teljesítését, a hatósági fellépést a az illegális státuszú, gyakran bűncselekményeket elkövető és törvénytelen bevételekből élő, a lakosságot súlyosan zaklató illegális bevándorlókkal szemben.

A Demokrata Párt és a hozzá lojális sajtó hisztériakeltése a most ismertetett felvétel tanúsága szerint odáig fajult Minnesotában, hogy a fanatizált aktivisták már a közönséges bűnözők elleni fellépést is igyekeznek ellehetetleníteni.

Az életüket kockáztatják

Az aktivisták beavatkozása, amellyel akadályozták a gyermekmolesztáló elleni fellépést, sokakat felháborított. „Őrült” – kommentálta az ICE-ügynök feladata teljesítését akadályozó aktivista fellépését Elon Musk.

Az X-re feltöltött videóra reagálva Tricia McLaughlin, a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) államtitkára vasárnap dicsérte a szövetségi rendvédelmi tisztviselőket, amiért a növekvő ellenállás közepette is folytatják munkájukat: „„Isten áldja meg az ICE-ban dolgozó férfiakat és nőket, akik életüket kockáztatják, hogy letartóztassák ezeket a bűnözőket!”. Csatlakozott hozzá Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára: „Isten áldja az ICE-t!” – üzente, melyet a hivatal X-fiókja is megosztott.

Randalírozók vasárnapja

Nem a gyermekmolesztáló védelmében tett fellépés volt az egyetlen extrém kilengés a fanatizált ICE-ellenes aktivisták részéről Minnesotában.

Mint arról a Breitbart is beszámolt: az ICE-ellenes tüntetők vasárnap megszállták egy templomot a minnesotai St. Paul-ban, azzal vádolva a lelkészt, hogy az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynöke.

NOW :: ICE protesters storm church service in Minneapolis pic.twitter.com/qC2Eelw50g — Culture War Report (@CultureWar2020) January 18, 2026



Egy korábbi CNN-műsorvezető, Don Lemon által rögzített élő YouTube-videón az látható, ahogy a tüntetők berontanak a St. Paul-beli Cities templomba.

A tüntetők azt skandálták, hogy „Kezeket fel, ne lőj!” és hogy „ICE kifelé!”.

Jonathan Parnell, a vezető lelkész, „elfogadhatatlannak” nevezte a tiltakozást, hozzátéve, hogy „szégyenletes dolog megzavarni egy keresztények nyilvános istentiszteleti összejövetelét”.

Számos hívő felháborodott a behatolás miatt, és ráordított a randalírozókra, hogy hagyják abba a zavargást.

Már a templomokat is célba veszik

„Az agitátorok nemcsak a tisztjeinket után most már a templomokat is célba veszik” – írta a Belbiztonsági Minisztérium bejegyzésben. „Szállodáról szállodára (a migránsokat elszállásoló helyekre – a szerk.), templomról templomra járnak, a szövetségi rendfenntartókra vadászva, akik az életüket kockáztatják az amerikaiak védelméért.”

A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) ezután Tim Walz kormányzót és Jacob Frey, Minneapolis polgármesterét vádolta , mondván: ők a felelősek azért, hogy propagandájukkal az „őrületbe kergették ezt a csőcseléket, majd hagyták, hogy elszabaduljanak”.

A Belbiztonsági Minisztérium jelezte: az ICE nem hátrál, és – mivel az erőszakos tüntetések elfajultak –

készenlétbe helyezték a Minnesotai Nemzeti Gárdát a bűnüldöző szervek támogatására.

A Fehér Ház is megszólalt vasárnap, figyelmeztetve, hogy a Trump-adminisztráció nem fogja tolerálni a vallási szertartások megzavarását.

Kiemelt kép: Fanatizált tüntetők Minneapolisban 2026. január 10-én. Újabban a templomokat is megtámadják (Fotó: MTI/EPA/Olga Fedorova)