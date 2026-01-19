A japán miniszterelnök bejelentette: feloszlatja a parlamentet, előrehozott választásokat ír ki

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök bejelentette, hogy az idei rendes parlamenti ülésszak pénteki nyitónapján feloszlatja a parlamentet és előrehozott választásokat ír ki.

Takaicsi hétfői sajtótájékoztatóján közölte: a választók döntésére bízza, hogy ő marad-e a miniszterelnök, és hogy megszerzi-e a szükséges támogatást a kiadások növeléséhez, az adócsökkentéshez és egy új biztonsági stratégiához, amelynek révén felgyorsítható Japán védelmi felkészültségének fejlesztése.

Az előrehozott választásokat a kormánypártok vezetői szerint várhatóan február 8-án tartják, a hivatalos választási kampány pedig január 27-én kezdődik.

A szavazók az alsóház 465 képviselőjét választják meg.

Takaicsi, aki alig három hónapja, 2025. október 21-én lett Japán első női kormányfője, kifejezte abbéli reményét, hogy kormánya népszerűsége győzelemre segíti pártját, megszerzi a szükséges számú mandátumot, és folytathatja „felelősségteljes, de agresszív” pénzügyi politikáját.

Legutóbb alig másfél éve, 2024. októberében rendeztek előrehozott alsóházi választásokat Japánban, amelyen a hosszú ideje kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) és hagyományosnak számító szövetségese, a Komeitó párt szerzett többséget a parlamenti alsóházban a legnagyobb ellenzéki erővel, a Japán Alkotmányos Demokratikus Párttal (CDPJ) szemben.

Az ország alkotmánya szerint az alsóház tagjainak mandátuma négy évre szól, hacsak a parlamentet fel nem oszlatják előbb.

A miniszterelnök már a múlt héten tájékoztatta a kormánykoalícióban részt vevő LDP és a Japán Megújulás Párt (JIP) vezetőit arról, hogy a hamarosan megkezdődő parlamenti ülésszak elején fel akarja oszlatni az alsóházat. Az LDP és a JIP alkotta koalíció 233 hellyel rendelkezik a 465 fős alsóházban, és az ellenzéki mandátumok száma csupán eggyel kevesebb, ami megnehezíti a törvényjavaslatok elfogadását.

A CDPJ és az LDP korábbi szövetségese, a Komeitó a múlt héten megállapodott egy ellenzéki választási szövetség, a Középutas Reformszövetség létrehozásáról.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Franck Robichon