Elhunyt Roger Allers, Az oroszlánkirály társrendezője

76 éves korában elhunyt Roger Allers, az 1994-es Az oroszlánkirály Oscar- és Tony-díjra jelölt animációs film rendezője. Allers rövid betegséget követően szombaton hirtelen hunyt el, Santa Monica-i otthonában – közölte a Disney Animációs Stúdió szóvivője a The Hollywood Reporter-rel.

Allers 1949. június 29-én született New York állambeli Rye városában. Már fiatalon felfedezte szenvedélyét az animáció iránt, és később képzőművészeti diplomát szerzett az Arizona Állami Egyetemen. Rendezőként a Walt Disney Animációs Stúdió által bemutatott, Az oroszlánkirály című animációs filmjével debütált. A Rob Minkoff társrendezővel együtt készített film hatalmas kasszasiker lett: az első moziforgalmazása idején világszerte közel 979 millió dollárt keresett (inflációtól függetlenül) – írja a The Hollywood Reporter.

Mielőtt Az oroszlánkirály elkészült volna, Allers több más Disney-animációs filmen dolgozott, többek között az Aladdin, A szépség és a szörnyeteg és A kis hableány filmeken. Emellett részt vett az 1982-es Tron fejlesztésében, amely az első nagy, széles körben számítógépes animációt (CGI) alkalmazó játékfilm volt.

„Roger Allers egy kreatív látnok volt, akinek számos hozzájárulása a Disney-hez generációkon át élni fog”

– mondta Bob Iger, a Disney vezérigazgatója. „Megértette a nagyszerű történetmesélés erejét – hogyan tudnak az emlékezetes karakterek, az érzelem és a zene időtálló élményt teremteni. Munkája meghatározta az animáció korszakát, amely ma is inspirálja a közönséget világszerte. mélységesen hálásak vagyunk mindazért, amit Disney-nek adott. Szívünk a családjával, barátaival és munkatársaival van” – tette hozzá.

Don Hahn, Az oroszlánkirály producere a következőképpen emlékezett meg Allersről:

„Ritka ember volt: végtelenül kíváncsi, játékos és mélyen emberi, mindig készen arra, hogy történeteket meséljen, amelyek emlékeztetnek az élet csodáira”

– írta.

Roger Allers, the co-director of ‘The Lion King’ and ‘Open Season’, has sadly passed away at the age of 76. He also directed The Prophet, the Oscar-nominated The Little Matchgirl, was a storyboard artist on The Little Mermaid, Head of Story on Beauty and the Beast and more. pic.twitter.com/cEGH4uCVpS — ToonHive (@ToonHive) January 18, 2026

Allers Az oroszlánkirály Broadway-musical forgatókönyvét is adaptálta Irene Mecchi-val, amiért 1998-ban Tony-díjra jelölték a legjobb musical-könyv kategóriában.

2006-ban a Sony Studios Nagyon vadon című animációs filmjét társrendezte, továbbá szintén ebben az évben Oscar-díjra jelölték A kis gyufaárus lány című Andersen-mese rövidfilmes adaptációjáért. 2015-ben Kahlil Gibran: A próféta című művének animációs adaptációját írta és rendezte. További munkái közé tartozik a Gesztenye a honalapító, Tapsi Hapsi – A gyalogkakukk története, Pán Péter – Visszatérés Sohaországba, Dínó kaland.

Allerst két gyermeke, Leah és Aidan, valamint partnere, Genaro gyászolja.

