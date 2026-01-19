Donald Trump tervei szerint atomreaktor kerülhet a Holdra 2030-ig

A NASA vezetője, Jared Isaacman szerint a nukleáris energia kulcsszerepet játszik a hosszú távú holdi jelenlétben, mivel az atomreaktorok éveken át képesek áramot termelni üzemanyag-utántöltés nélkül, és nem függenek a szélsőséges holdi környezeti viszonyoktól. Az ügynökség már évek óta dolgozik egy olyan kompakt reaktor fejlesztésén, amely akár több holdbázist is elláthat energiával – írta az Index.
A projekt összhangban van Donald Trump 2025 decemberében kiadott elnöki rendeletével, amely előírja egy holdbázis megkezdését 2030-ig, valamint azt is, hogy egy atomreaktornak ugyanebben az évben készen kell állnia a Holdra történő szállításra.
A NASA és az amerikai energiaügyi minisztérium együttműködése nem új keletű: több mint ötven éve dolgoznak együtt az űrben alkalmazott nukleáris rendszereken. Korábban radioizotópos termoelektromos generátorokat (RTG) használtak többek között a Cassini űrszondán, valamint a Curiosity és a Perseverance marsjáróknál.
Mindeközben az Artemis–II küldetés, amely az emberes holdprogram következő fontos lépcsőfoka, többszöri halasztás után várhatóan 2026. február 6-án indulhat el. A küldetés során négy űrhajós – három amerikai és egy kanadai – kerüli meg a Holdat, miközben a NASA befejezi az SLS hordozórakéta és az Orion űrhajó végső tesztjeit.
A program célja nemcsak a Holdra való visszatérés, hanem egy olyan tartós infrastruktúra kiépítése, amely megalapozhatja az emberiség következő nagy lépését: a Mars felé vezető utat.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)