Az ellenzék üzeneteit sugározta a hackerek által megszállt iráni televízió

Szerző: hirado.hu
Forrás: Die Weltwoche
2026.01.19. 18:48

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Ideiglenesen átvették az irányítást a hackerek az összes iráni állami televíziós csatorna felett, így a szokásos műsorok helyett ellenzéki üzeneteket sugároztak.

Az adás során a száműzetésben élő Reza Pahlavi koronaherceg is nyíltan felszólította az iráni fegyveres erőket, hogy disszidáljanak és buktassák meg Ali Khamenei ajatollah hatalmát – számolt be a Die Weltwoche.

A rezsimhez hű propaganda helyett olyan jelszavakat sugároztak, mint a „Döntsük meg az ajatollahot!”.

A hatalomátvételről készült videók gyorsan elterjedtek az interneten.

A kibertámadás kínos  a teheráni vezetés számára, mivel az állami televízió az egyik legfontosabb eszközük a hatalom megtartásához. A felvételek szerint időnként nemzetközi politikusokat is mutattak a tévében, köztük Friedrich Merz német kancellárt, aki korábban szolidaritását fejezte ki az iráni tüntetőkkel.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: Shutterstock

