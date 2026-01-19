Az ellenzék üzeneteit sugározta a hackerek által megszállt iráni televízió

Ideiglenesen átvették az irányítást a hackerek az összes iráni állami televíziós csatorna felett, így a szokásos műsorok helyett ellenzéki üzeneteket sugároztak.

Az adás során a száműzetésben élő Reza Pahlavi koronaherceg is nyíltan felszólította az iráni fegyveres erőket, hogy disszidáljanak és buktassák meg Ali Khamenei ajatollah hatalmát – számolt be a Die Weltwoche.

A rezsimhez hű propaganda helyett olyan jelszavakat sugároztak, mint a „Döntsük meg az ajatollahot!”.

A hatalomátvételről készült videók gyorsan elterjedtek az interneten.

A kibertámadás kínos a teheráni vezetés számára, mivel az állami televízió az egyik legfontosabb eszközük a hatalom megtartásához. A felvételek szerint időnként nemzetközi politikusokat is mutattak a tévében, köztük Friedrich Merz német kancellárt, aki korábban szolidaritását fejezte ki az iráni tüntetőkkel.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: Shutterstock