Aranyéletük van a raboknak Svédországban

Svédországban rengeteg ember felháborít, hogy az elítélt bűnözőket a tenyerén hordozza az állam. Sajtóhírek szerint egy pedofil, transznemű, visszaeső bűnöző gyilkosnak még saját lakosztálya is van.

A fogvatartottak egy csoportja sztrájkba kezdett a napokban és nem voltak hajlandóak enni a svédországi a Hallban található, fokozott biztonságú börtönben. Az ok az adagok nagysága – írja a Samnytt svéd hírportál nyomán a V4NA.

A lap szerint zavargás tört ki múlt hétfőn ebédidőben a fogvatartottak között. Miután bezárták őket a celláikba, éhségsztrájkba kezdtek. Johan Molinder börtönigazgató elmondta, hogy a sztrájk oka, hogy

a rabok nagyobb adag ételt követeltek.

A fogvatartottak nem utasították el teljesen az ételt, a kenyeret például megették.

„Kézben tartjuk a helyzetet, és nem áll fenn annak a veszélye, hogy bárki ne kapja meg a szükséges tápanyagokat”

– mondta a TV4-nek Molinder, aki hangsúlyozta, hogy és a börtönben a betartják a svéd nemzeti élelmiszerügyi hivatal előírásait, és a rabok megkapják a szükséges minőségű és mennyiségű élelmiszert.

Intagna på högsäkerhetsfängelset Hall utanför Södertälje har inlett en matstrejk. De kräver större portioner och bättre matkvalitet. https://t.co/aPgTxGi2WW pic.twitter.com/3QBiBLGWQX — Bulletin (@Bulletin_Nu) January 13, 2026

Az ügy kapcsán többen felháborodásuknak adtak hangot. A közösségi oldalakon arra hívták fel a figyelmet, hogy

az otthoni ápolásban részesülők kevesebb és rosszabb minőségű élelmiszerhez jutnak, mint a bűnözők a börtönben.

A svéd börtönviszonyok egy másik eset miatt is előtérbe kerültek az elmúlt napokban. Kiderült ugyanis, hogy nagyon kényelmesen él a börtönben egy transznemű gyilkos.

A Robin Säbb Hjerth néven született férfit, aki most nőnek vallja magát és a Vilma Andersson nevet használja, azzal gyanúsítják, hogy karácsonyi ünnepek alatt december 26-án

elrabolt és meggyilkolt egy 25 éves nőt Rönningében, majd feldarabolta

Stockholmtól délre. Egy erdős területen tartóztatták le, amikor épp a nő testrészeit temette el.

Sajtóinformációk szerint „Vilma” jelenleg a svéd nemzeti igazságügyi orvostani tanács huddingei létesítményében van. Az intézményben két speciális részleg található a törvényszéki pszichiátriai vizsgálaton átesett személyek számára.

Külön helyezték el a többi beteg rabtól, és

egyedül van egy teljesen különálló részlegen, ahol TV-szoba, Playstation, valamint könyvek is elérhetők. Van konyhája és saját erkélye is, saját kis szabadidőközpontot kapott.

Ezt azzal magyarázzák, hogy mivel Vilma a „médiában ismert”, fennáll a veszélye annak, hogy más fogvatartottak bántalmazzák. Vilmát 2019-ben

egyszer már elítélték egy 10 éves gyermek elrablási kísérlete miatt.

Akkor a kislányt berángatta egy autóba. Az ítélet szerint a szándéka az volt, hogy „károsítsa az életét és az egészségét”. A kislány egy nyitott autóajtón keresztül menekült el.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)