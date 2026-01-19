A Trump által támogatott palesztin vezető a tengerbe tolná Gáza romjait

Ali Shaath, a Gáza irányítására kijelölt palesztin technokrata egy amerikai támogatású terv részeként radikális elképzeléssel állt elő: a háborús törmeléket a Földközi-tengerbe tolná, miközben három éven belül megkezdené az infrastruktúra újjáépítését.

A Reuters beszámolója szerint Ali Shaath palesztin volt kormánytisztviselőt, polgári mérnököt és egykori tervezési miniszterhelyettest jelölték ki Gáza igazgatására egy, az Egyesült Államok által támogatott megállapodás keretében. A kinevezés Donald Trump amerikai elnök tervének új szakaszát jelöli, amely Izrael gázai háborújának lezárását célozza. Shaath egy 15 fős palesztin technokrata bizottság élére kerül, amely a Hamász éveken át tartó uralma után venné át az övezet irányítását.

Trump terve szerint Izrael már kivonult Gáza közel feléből, de csapatai továbbra is ellenőrzésük alatt tartják a terület másik részét, ahol szinte minden épület megsemmisült.

Az amerikai elnök korábban arról beszélt, hogy Gázát a „Közel-Kelet Riviérájává” alakítaná.

Shaath feladata az infrastruktúra újjáépítése és mintegy 68 millió tonnányi törmelék, valamint fel nem robbant lőszer eltakarítása lenne. Egy palesztin rádióinterjúban Shaath azt javasolta, hogy a romokat a tengerbe tolják, új földterületeket hozva létre. Szerinte a törmelék eltávolítása három év alatt megoldható lenne.

Első számú prioritásként sürgős segélyezést jelölt meg, beleértve az ideiglenes lakhatás biztosítását a kitelepített palesztinok számára. Második lépésben az „alapvető és létfontosságú infrastruktúra” helyreállítását, majd az otthonok és épületek újjáépítését tervezi. „Gáza hét éven belül visszatér, és jobb lesz, mint valaha” – fogalmazott.

Optimista ütemterve azonban komoly akadályokba ütközhet,

többek között nem világos az sem, hogyan szereznének engedélyt a nehézgépek és berendezések behozatalára, amelyeket Izrael általában biztonsági okokra hivatkozva tilt.

Kiemelt kép: MTI/AP/Dzsehad as-Srafi