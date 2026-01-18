Tiltakozást hirdetett az EU Grönlandért – hol voltak, amikor az őslakos nőket tömegével sterilizálták a dánok?

Vészhelyzeti találkozót hirdettek Koppenhágában az Európai Unió nagykövetei, miután Donald Trump amerikai elnök vámok bevezetését helyezte kilátásba azokkal az európai országokkal szemben, amelyek nem támogatják azt, hogy az Egyesült Államok megvásárolhassa Grönlandot Dániától – írja az Independent. A dán protektorátus alatt álló szigetországban a koppenhágai hatalom azonban évtizedeken keresztül nemtelen és megalázó születésszabályozási gyakorlatokat alkalmazott.

Vészhelyzeti találkozót hirdettek Koppenhágában az Európai Unió 27 tagállamának nagykövetei, miután Donald Trump amerikai elnök – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán – vámok bevezetését helyezte kilátásba azokkal az európai országokkal szemben, amelyek nem támogatják az Egyesült Államok Grönland megvásárlásáról szóló terveit.

A dán fővárosban a találkozó előtt tüntetéseket is tartottak, amelyeken a tiltakozók transzparensein az El a kezekkel Grönlandtól!-hoz hasonló feliratok szerepeltek, de akadt olyan is, aki MAGA-feliratú sapkában tüntetett, csak a mozaikszó Trump választási szlogenje helyett („Make America Great Again!”, vagyis „Tegyük újra naggyá Amerikát!”) a Küldjük el Amerikát! („Make America Go Away!”) jelentést hordozta. Ciprus – amely január 1-jén vette át hat hónapra az Európai Tanács soros elnökségét – szombat késő este jelentette be a találkozó összehívását, az uniós diplomaták jelezték:

az ülés vasárnap délután 18 órakor kezdődik.

Szombaton Donald Trump egy Truth Social bejegyzésében arról írt, hogy február 1-jétől lépnek életbe a 10 százalékos büntetővámok Dániára, Norvégiára, Svédországra, Franciaországra, Németországra, az Egyesült Királyságra, Hollandiára és Finnországra nézve A vámok június 1-jén 25 százalékra emelkednek, és ez addig folytatódik, amíg meg nem születik a döntés arról hogy az USA megvásárolhatja Grönlandot – írta Trump.

Keir Starmer brit miniszterelnök bírálta Donald Trump szerinte „teljesen téves” vámfenyegetését több európai ország ellen, mivel ellenzik azt, hogy az Egyesült Államok ellenőrizhesse a jövőben Grönlandot. Emmanuel Macron francia elnök a vámokat „elfogadhatatlannak” nevezte, hozzátéve: „sem megfélemlítés, sem fenyegetés nem fog minket érinteni, sem Ukrajnában, sem Grönlandon”.

Svédország tárgyalásokat folytat az Egyesült Királysággal és más európai országokkal a javasolt Trump-vámokról – közölte Keir Starmer miniszterelnök.

Ulf Kristersson svéd kormányfő arról írt a közösségi médiában, hogy nem engednek a „zsarolásnak”. Csak Dánia és Grönland dönthetnek a Dániáról és Grönlandról szóló kérdésekben – írta, majd hozzátette: „mindig ki fogok állni a hazámért és szövetséges szomszédainkért. Ez egy olyan EU-ügy, amely sokkal több országot érint, mint azokat, akiket most kiemelnek”.

„Svédország most intenzív tárgyalásokat folytat más uniós országokkal, Norvégiával és az Egyesült Királysággal a koordinált válasz érdekében”

– írta Ulf Kristerrson.

Mintha csak a náci Németországban lettek volna – évtizedeken keresztül kényszerabortusszal és titkolt fogamzásgátlással szabályozták az eszkimó népességet a dánok, miközben senki sem avatkozott be

Az amerikai terjeszkedés miatt hirtelen aggályokat támasztó Dánia történetének egy sötét fejezetére hívta fel a figyelmet korábban a Maszol erdélyi hírportál a BBC nyomán. Kiderült ugyanis, hogy az 1960-as és 1970-es évektől kezdve

Grönlandi nők ezreit akadályozta meg a gyermekvállalásban erőszakos és méltóságon aluli eszközökkel a koppenhágai hatalom.

A cél a grönlandi inuit eszkimótörzsek túlszaporodásának megakadályozása volt, olyan is előfordult, amikor egy hathónapos terhes asszonyt kényszerítettek abortuszra. A portál idézett egy, az államilag irányított zaklatások során csupán 21 éves inuit asszonyt, aki eredetileg azért ment nőgyógyászhoz, hogy egy spirálnak nevezett méhen belüli eszköz behelyezését kérje.

Legnagyobb megrökönyödésére az orvos közölte vele, hogy semmi szükség a beavatkozásra, mivel a méhében már található egy ilyen fogamzásgátló eszköz – írja a Maszol.

A nő ugyanis azért fordult szakorvoshoz, mivel a dán hatóságok félrevezették: azt tanították neki, hogy a spirál segít abban, hogy várandós legyen, miközben épp az ellenkező hatást váltja ki. Ezzel együtt, hasonlóan más inuit asszonyokhoz deréktáji fájdalmakra panaszkodott, ezzel kapcsolatban is azt tanították – szándékosan félrevezetve ezzel őt és még inuit asszonyok ezreit –, hogy a spirál ezeket megszünteti. Az asszony arra gyanakszik, hogy 16 éves korában helyezhették be a spirált a tudta nélkül, amikor – a 2000-es évek elején – abortuszon esett át – írja a Maszol.

A fogamzásgátló spirál egy rugalmas, műanyagból és rézből készült eszköz, amely steril gyulladást idéz elő a méhen belül, így akadályozva meg a megtermékenyült petesejt beágyazódását. Létezik olyan változata is, amely réz helyett egy progeszteron nevű szintetikus szteroid hormon kibocsátása révén véd a nem kívánt terhesség ellen, fejtette ki az erdélyi hírportál. A megalázó és nemtelen gyakorlatnak sokszor egészen félelmetes folyományai is voltak:

Egy esetben a spirál átszúrta egy áldozatul esett inuit asszony méhét, ezért végkimerülten beleegyezett a méhe eltávolításába, ami ráadásul nem sikerült.

Azóta sem volt vérzés és fájdalom nélküli együttléte. A brit közszolgálati média részletesen tárta fel a dániai hatalom jogtalan sterilizálásairól szóló beszámolókat, ennek köszönhetően kiderült: nemcsak a spirál a nők tudta és beleegyezése nélküli elhelyezésével alkalmazott apartheid és náci időket idéző népességszabályozási technikákat.

Például, miután egy inuit asszony elvetélt és ezért beavatkozásra volt szükség, egy dán nővér az altatás során beadta neki a Depo Provera nevű fogamzásgátlót.

„Nem tudtam, mi az, és nem kérdezte meg, hogy akarom-e, csak azt mondta, hogy háromhavonta vissza kell mennem a kórházba, hogy megkapjam” – idézte fel az asszony, akinek még a beadott szer nevét sem árulták el.

Szeptemberben Dánia és Grönland megállapodott abban, hogy vizsgálatot indítanak annak megállapítására, hogy mi történt 1991-ig, amikor Grönland átvette Dániától az egészségügyi rendszere irányítását. A BBC által megszólaltatott nők viszonylag friss tapasztalatai azonban azt sugallják, hogy szélesebb hatókörű vizsgálatra volna szükség. Mira azt mondja, több olyan nőről is tud, akinek az övéhez hasonló tapasztalatai vannak. A Maszol a BBC nyomán kifejtette, a dán kormányzati program célja a grönlandi népességnövekedés „szabályozása” volt hivatalosan azért, mert a lakosságszám az 1950-es évektől ugrásszerűen megnőtt, a dániai hatalom saját narratívája szerint „a modernizáció és az egészségügyi ellátás javulásának eredményeként”.

A program sajnos „bevált”, a termékenységi ráta meredeken csökkeni kezdett.

1966-ban még egy grönlandi nőre átlagosan hét születés jutott, nyolc évvel később már csak 2,3. Magnus Heunicke, Dánia megbízott egészségügyi minisztere szerint nincs feljegyzés arról, hogy a kampány mikor állt le, ezért ennek kiderítése a vizsgálat egyik feladata, írja a Maszol.

Kiemelt kép: Grönlandi zászlók egy út mentén a fővárosban, Nuukban 2026. január 14-én, amikor Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy az Egyesült Államoknak továbbra is célja a Grönland felletti ellenőrzés megszerzése. A dán védelmi minisztérium szerint Dánia fokozza katonai jelenlétét az 1979 óta széles önkormányzati jogokkal felruházott, de jogilag Dániához tartozó szigeten. A második világháború idején Grönlandon épített amerikai támaszpontok használatát 1951-ben meghosszabbították (Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka)