Tűz ütött ki egy bevásárlóközpontban a pakisztáni Karacsi városában, sokan meghaltak és megsérültek

Legalább hat ember meghalt és több mint húsz megsérült, amikor éjjel tűz ütött ki egy bevásárlóközpontban Pakisztán déli részén, Karacsi kikötővárosban – közölték a hatóságok vasárnap.

A déli Szindh tartomány szóvivője, Szadia Dzsaved elmondta, hogy

a tűz a Gul Plaza többszintes bevásárlóközpontban tört ki, amely több mint 1200 üzletnek ad otthont.

Hozzátette, hogy a tűzoltók folyamatosan dolgoznak a hármas fokozatú tűz megfékezésén, amely a bevásárlóközpont több emeletére is átterjedt.

Today’s fire at Gul Plaza in Karachi has once again starkly revealed the bitter truth that this city is not plagued by accidents, but by persistent neglect. Flames soared high, fear spread, the earnings of hard labor turned to ashes in 1 night. 🇵🇰🔥💔🥺#GulPlazaFire #GulPlaza pic.twitter.com/QfvO5NHLAZ — Dr Naina Niazi 🧚‍♀️ (@nainaaniiazi) January 18, 2026

A mentőszolgálat egyik tisztségviselője, Hasszan ul-Haszib Hán beszámolt arról, hogy a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángok mintegy 40 százalékát vasárnap reggelre. A boltok többségében olyan áruk voltak, amelyek fokozták a tűz terjedését – mondta.

Such a sad terrifying news i heard that there was a horrible fire last night at Gul plaza Karachi taking 6 lives!!!! It hasnt been cleared completely as of now! There are around 1200 shops in that Mall! From crockery, electric appliances to cosmetics! One of the oldest… pic.twitter.com/ri0kis0YNo — Sadia A 🇵🇰 (@Dr_SadiaAz) January 18, 2026

A pláza egy része azonban összeomlott, és a romok maguk alá temették a szolgálat egyik munkatársát. A tisztségviselő tájékoztatása szerint több ember az épületben rekedt, erőfeszítéseket tesznek megmentésükre.

A rendőrség tisztviselői szerint a tűz az épület földszintjén található üzletekben keletkezett, és úgy tűnik, hogy rövidzárlat okozta. A lángok később átterjedtek a bevásárlóközpont más részeire.

