Tűz ütött ki egy bevásárlóközpontban a pakisztáni Karacsi városában, sokan meghaltak és megsérültek

2026.01.18. 12:19

Legalább hat ember meghalt és több mint húsz megsérült, amikor éjjel tűz ütött ki egy bevásárlóközpontban Pakisztán déli részén, Karacsi kikötővárosban – közölték a hatóságok vasárnap.

A déli Szindh tartomány szóvivője, Szadia Dzsaved elmondta, hogy

a tűz a Gul Plaza többszintes bevásárlóközpontban tört ki, amely több mint 1200 üzletnek ad otthont.

Hozzátette, hogy a tűzoltók folyamatosan dolgoznak a hármas fokozatú tűz megfékezésén, amely a bevásárlóközpont több emeletére is átterjedt.

A mentőszolgálat egyik tisztségviselője, Hasszan ul-Haszib Hán beszámolt arról, hogy a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángok mintegy 40 százalékát vasárnap reggelre. A boltok többségében olyan áruk voltak, amelyek fokozták a tűz terjedését – mondta.

A pláza egy része azonban összeomlott, és a romok maguk alá temették a szolgálat egyik munkatársát. A tisztségviselő tájékoztatása szerint több ember az épületben rekedt, erőfeszítéseket tesznek megmentésükre.

A rendőrség tisztviselői szerint a tűz az épület földszintjén található üzletekben keletkezett, és úgy tűnik, hogy rövidzárlat okozta. A lángok később átterjedtek a bevásárlóközpont más részeire.

