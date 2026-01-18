Több mint húsz étteremben vezeti be a halal csirkehúst a KFC Franciaországban

Franciaország 404 KFC étterméből 24-ben a közeljövőben halal, vagyis a muszlim előírásoknak megfelelően előállított csirkehúst fognak felszolgálni – írja a Capital cimű lap. A változás január 21-től lép életbe, egyelőre nem tudni, mely üzletek lesznek érintettek.

A gyorsétteremlánc képviselői január 13-án a Le Parisien munkatársainak elmondták, a változás a Franciaországban található 404 étterem közül 24-et fog érinteni.

„Fontos számunkra, hogy minden vendégünk eltérő igényeire választ adjunk” – magyarázták a KFC képviselői. Kifejtették: mostanáig azok a muszlim vallású vendégek, akiknek étrendje az állat különleges módon történő levágását igényli, csak halból készült menüket választhattak az étteremlánc egységeiben.

A KFC – amely az iszlám világ számos országában, többek között Szaúd-Arábiában halaltanúsítványt szerzett – nem az első gyorsétteremlánc, amely úgy dönt, hogy az iszlám szabályait is figyelembe veszi a gyorsételek előállítása során.

A Capital megjegyzi, hogy hasonló gyakorlat érvényesül hat Five Guys étteremben is, amelyek a párizsi régióban, Lille-ben és Marseille-ben helyezkednek el, de hasonló a helyzet a Quicknél is 2021 óta. A KFC célja, hogy „alkalmazkodjon a piac változásaihoz, és kielégítse a fogyasztók egy részének növekvő igényét”.

Ahhoz, hogy egy hústermék halalnak minősüljön bizonyos feltételeknek kell megfelelnie. Röviden: először is a megengedettnek tartott állatnak (például baromfinak vagy szarvasmarhának) Mekka felé fordítva kell elvágni a torkát úgy, hogy a vér jelentősebb része távozzon a jószág szervezetéből, ameddig az még eszméleténél van. Ugyanakkor a jószágot nem szabad megijeszteni, a pengének ezért gyakorlatilag az utolsó pillanatban szabad csak előkerülnie. Továbbá a rítust egy muszlim vallású személynek kell bemutatnia, aki közben a Biszmilleh (jelentése: Isten nevében) istenemlegetési formulát használva Allahhoz imádkozik.

Egyelőre nem tudni, mely 24 KFC-étterem lesz „halalizálva”, az erről szóló információkat várhatóan január 21-én teszik közzé az egyes éttermek saját oldalain.

Kapcsolódó tartalom Kizárólag az iszlám vallás szabályai szerint főznek ezentúl egy német iskolában

Kiemelt kép: Vendégek állnak sorban egy KFC kiszolgálópultja előtt az iszlám legszentebb városában, a szaúd-arábiai Mekkában egy 2021-es felvételen (Fotó: Shutterstock)