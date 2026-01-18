Tiltakoznak az európai vezetők, miután Donald Trump vámokkal fenyegetőzött Grönland ügyében

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint teljességgel helytelen, hogy Washington büntetővámokkal fenyegeti a Grönland hovatartozásával kapcsolatos amerikai-dán viszály ügyében Dánia mellett felsorakozó NATO-szövetségeseket – írta az MTI. Az Európai Unió vezető politikusai ugyancsak tiltakozásukat fejezték ki a történtek miatt.

A munkáspárti brit kormányfő szombat esti nyilatkozatának közvetlen előzményeként Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy nyolc európai szövetséges országgal – Dánia mellett Nagy-Britanniával, Norvégiával, Svédországgal, Finnországgal, Franciaországgal, Németországgal és Hollandiával – szemben február 1-től 10 százalékos importvámot vezet be.

Trump a Truth Social nevű közösségi portálon közzétett nyilatkozatában közölte azt is, hogy a vámok júniustól 25 százalékra emelkednek.

Az amerikai elnök szerint ezek a vámtételek mindaddig érvényben maradnak, amíg nem jön létre egyezség arról, hogy az Egyesült Államok „teljeséggel és maradéktalanul megvásárolhatja” Grönlandot. Donald Trump megismételte azt a korábban is többször hangoztatott álláspontját, hogy Kína és Oroszország is meg akarja szerezni az autonóm területként Dániához tartozó Grönlandot, és „Dánia ez ellen semmit nem tudna tenni”, mivel a dán kormány védelem gyanánt „jelenleg csak két kutyaszánt állomásoztat” Grönlandon.

Keir Starmer a Downing Street által szombat este ismertetett reagálásában úgy fogalmazott: Nagy-Britannia nagyon egyértelmű álláspontja az, hogy Grönland a Dán Királyság része, és a jövőjéről szóló döntés a grönlandiakra és a dánokra tartozik. A munkáspárti brit kormányfő szerint London azt is egyértelművé tette, hogy az Északi-sarkvidék biztonsága a NATO egésze számára fontos, és a szövetségeseknek együttesen kell fokozniuk tevékenységüket a sarkvidék különböző térségeiben megnyilvánuló orosz fenyegetéssel szemben.

Starmer a londoni miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint leszögezte:

teljeséggel helytelen vámok alkalmazása szövetséges országokkal szemben csak azért, mert fellépnek a NATO kollektív biztonságának fenntartása érdekében.

A brit kormányfő hangsúlyozta: London ezt az álláspontját közvetlenül is tudatni fogja az amerikai kormánnyal.

Starmer az utóbbi napokban többször is hangot annak a véleményének, hogy kizárólag Dánia és a grönlandi lakosság dönthet Grönland jövőjéről. A brit miniszterelnök a BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva a múlt héten határozott igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a dán kormányhoz hasonlóan ő is azt mondaná-e Trumpnak, hogy „el a kezekkel Grönlandtól”.

Nem sokkal később, a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva Starmer kijelentette azt is, hogy Grönland ügyében egyetért Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel, aki az elmúlt napokban többször leszögezte, hogy az Egyesült Államoknak nincs joga Grönland annektálásához.

Ursulától Macronig: az uniós vezetők is tiltakoznak

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke óvott Trump fenyegetésétől. „A vámtarifák aláássák a transzatlanti kapcsolatokat és veszélyes lefelé vezető spirál kockázatát rejtik magukban” – írta a közösségi oldalon az MTI szerint.. Hozzátette: Európa egységes, és „kész lesz fenntartani a szuverenitását”.

Emmanuel Macron francia elnök ugyancsak reagált.

„Sem megfélemlítés, sem fenyegetések nem befolyásolnak bennünket, akár Ukrajnában, akár Grönlandon, akár bárhol a világon, ahol ilyen helyzetekkel találjuk szembe magunkat. A vámtarifákkal fenyegetés elfogadhatatlan és ebben a helyzetben nincs helyük”

– írta az X közösségi oldalon Macron, hozzátéve: „Az európai országok egységesen és egyeztetve fognak reagálni.”

Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter az AFP francia hírügynökségnek küldött üzenetében meglepetését fejezte ki Trump fenyegetése miatt. „A grönlandi katonai jelenlét megerősítésének, amelyre az elnök utal, pontosan az Északi-sarkvidék biztonságának a megerősítése a célja” – írta a dán külügyminiszter, aki szerdán a grönlandi külügyminiszter társaságában találkozott J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök szombaton kijelentette, hogy országa nem hagyja megfélemlíteni magát. „Nem hagyjuk megfélemlíteni magunkat. Csak Dánia és Grönland dönthet arról, ami őket érinti. Mindig védelmezni fogom országomat és a szövetséges szomszédokat” – fogalmazott az AFP-hez eljuttatott üzenetében a kormányfő. Hozzátette, hogy Svédország intenzív tárgyalásokat folytat más európai uniós tagállamokkal és az Egyesült Királysággal, hogy közös választ találjanak.

Németország szorosan együttműködik európai partnereivel, hogy megfelelő közös választ találjanak a kilátásba helyezett vámtarifák kapcsán – áll Stefan Kornelius német kormányszóvivő közleményében.

A német autógyártók szövetsége, a VDA figyelmeztetett, hogy Trump büntetőtarifái nagyon sokba fognak Németországnak és Európának kerülni.

Hildegard Müller, a VDA elnöke közleményében stratégiai választ sürgetett Brüsszeltől, amelyet egyeztetnek az érintett országokkal.

Kiemelt kép: Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök (b-j) az orosz-ukrán konfliktus lezárását célzó tárgyalásukat követően a londoni kormányfői rezidencia, a Downing Street 10. bejáratánál 2025. december 8-án. MTI/AP/Thomas Krych.