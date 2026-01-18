Széles körű offenzíva indult a bűnbandák ellen Haitin, elfogták az egyik legrettegettebb vezért

Haitin a biztonsági erők széles körű offenzívát indítottak a bűnbandák ellen, és elfogták egyik legismertebb tagját, Jimmy Cherizier-t, alias „Barbecue”-t – közölte szombaton a haiti rendőrség egyik vezetője.

A hatóságok szerdán drónokkal támadtak a fővárosban, Port-au-Prince-ben „Barbecue” egyik lakhelyére, aki a Viv ansanm nevű bűnszervezet-koalíció vezetője és az egyik legismertebb arca azoknak a bandáknak, amelyek a karibi országban tevékenykednek.

„A célzott műveletnek köszönhetően megsemmisíthettük a házát, és minimálisra csökkenthettük annak esélyét, hogy a bandája visszatérjen a környékre”

– mondta az AFP francia hírügynökségnek Frantz Lerebours, a rendőrség kommunikációs vezetője.

A haiti rendőrség naponta hajt végre műveleteket Port-au-Prince belvárosában a bűnszervezetek elleni fellépésért felelős erők támogatásával, valamint egy magán biztonsági cég segítségével. A rendőrség derűlátóan nyilatkozott arról, hogy a december vége óta folytatott intenzív műveletek sorozatának köszönhetően rövid távon vissza tudja szerezni az irányítást a főváros felett.

Haiti évek óta szenved a bűnbandák erőszakosságától, amelyek gyilkosságokat, nemi erőszakot, rablásokat és emberrablásokat követnek el.

A helyzet 2024 eleje óta súlyosbodott, amikor a miniszterelnököt, Ariel Henryt a fegyveres csoportok lemondásra kényszerítették. Az országot, ahol 2016 óta nem voltak választások, azóta átmeneti hatóságok irányítják, amelyek nem tudják megfékezni az erőszakot, de bejelentették, hogy 2026 nyarán parlamenti és elnökválasztásokat szerveznek.

Tizennyolc ország vállalta, hogy biztonsági erőket biztosít az ENSZ multinacionális misszióját felváltó bandák elleni katonai-rendőri egységnek, hogy segítséget nyújtson a haiti hatóságoknak. Az egység 5500 katonából áll majd – közölte december közepén az Amerikai Államok Szervezetének (OAS) főtitkára, Albert Ramdin.

Az ENSZ ügynöksége, az UNICEF legutóbbi jelentése szerint a fővárosban dúló erőszak miatt mintegy 1,4 millió ember kényszerült elhagyni otthonát, ami a lakosság több mint 10 százalékát, köztük több mint 740 ezer gyermeket érint.

Kiemelt kép: Port-au-Prince, 2025. június 26. Haiti rendõr a fõvárosban, Port-au-Prince-ban 2025. június 24-én. Egy évvel korábban érkezett meg a káoszba süllyedt karibi országba a bûnbandák elleni küzdelem támogatására odavezényelt nemzetközi rendfenntartó kontingens. Az ENSZ szerint 2025 elsõ felében mintegy 1,3 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására a fegyveres bandák erõszakcselekményei miatt. Az év elsõ három hónapjában mintegy 1600-an haltak meg az összecsapásokban. MTI/EPA/EFE/Mentor David Lorens.