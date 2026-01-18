Soha nem látott eset: fókát gázoltak el Németországban egy forgalmas úton

Szürreális és tragikus baleset történt Németországban: egy fóka jelent meg egy szárazföldi úton, és röviddel ezután elgázolták. A rendőrség és az állatmentők szerint rendkívül ritka esetről van szó, és egyelőre csak találgatják, hogyan kerülhetett oda a tengeri emlős.

A baleset Észak-Németországban, a Cuxhaven járásban történt, nagyjából 10 kilométerre az Északi-tenger partjától, két kisebb település között. Az autós a gázolás után maga értesítette a hatóságokat. A fóka sajnos nem élte túl az ütközést, de a járműben nem keletkezett kár.

A hatóságok szerint a legvalószínűbb magyarázat az, hogy az állat egy közeli folyón keresztül jutott egyre beljebb a szárazföld felé. Az elmúlt napok olvadása és a megemelkedett vízszint miatt több környező terület víz alá került, így a fóka akár elöntött mezőkön és sekély vizeken át is eljuthatott az úttestig.

A baleset helyszíne mindössze néhány száz méterre volt a folyótól, és korábban az útszakasz maga is víz alatt állt, ezért a rendőrség lezárta a területet.

A német Bild szerint a tetemet egy állatmentő szakember szállította el. A szakember elmondta, hogy előfordulhat, hogy fókák belvizekbe is felúsznak, akár messzebb a tengertől, mint azt sokan gondolnák.

Az azonban, hogy egy fóka végül egy országútra keveredjen, rendkívül ritka, és Németországban ilyen esetről eddig nem érkezett hír. A szakember szerint a fóka valószínűleg az elöntött területeken keresztül jutott a szárazabb részekre, majd az úton ragadt. A rendőrség és az állatmentők egybehangzóan állítják: ilyen közúti baleset tengeri emlőssel még nem történt, ami az esetet nemcsak tragikussá, hanem szakmai szempontból is különlegessé teszi.

A kiemelt kép illusztráció: fóka egy colombói strandon 2019. december 12-én. A trópusi szigetországon és környékén még soha nem észleltek fókákat, de november óta egyre többet látni. Fotó: MTI/EPA/Chamila Karunarathne.