Öt frontszakaszról jelentett előrenyomulást az orosz hadsereg vasárnap

A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán – állította vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szombaton a donyecki régióbeli Privillja és a Zaporizzsja megyei Priluki település elfoglalásáról tett bejelentést. A vasárnapi orosz hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1200 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel csapásmérő drónokat összeszerelő üzemeket, katonai célokra használt energetikai létesítményeket, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, valamint egy harckocsit és 21 egyéb páncélozott harcjárművet, egy Osza légvédelmi rendszer kilövőállását, két önjáró és egy vontatott 155 milliméteres tarackot, hat irányított légibombát, kilenc HIMARS-rakétát, továbbá 220 repülőgéptípusú drónt.

Szergej Lebegyev, a „mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora” a RIA Novosztyinak elmondta, hogy

orosz csapás érte a Szumi megyében lévő Konotop repülőterét, amelyet az oroszországi kurszki és brjanszki régiót támadó lökhajtású pilóta nélküli légi járművek indítására szoktak használni az ukránok.

Ugyanez a hírügynökség katonai forrásra hivatkozva azt írta, hogy orosz légicsapás semmisítette meg az ukrán katonai toborzóirodát az ugyancsak Szumi megyei Bilopilljában. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az észak-oszétiai Beszlanban három civil – egy felnőtt és két civil – megsérült, amikor egy drón roncsai zuhantak rá egy ötszintes lakóházra. Az épületből mintegy hetven embert evakuáltak.

A front mellett a hátországban is vannak problémák – energiaválságban az ukránok

A túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá került Zaporizzsja megyében több mint 200 ezer ember maradt áramellátás nélkül. Ahogy erről a hirado.hu oldalán beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton közölte, hogy elrendelte az áram és az energiaipari berendezések importjának a lehető legnagyobb mértékű felgyorsítását az energiaválság enyhítésére.

A legrosszabb a helyzet a fővárosban, Kijevben és a környékén, ahol hosszas áramkimaradások voltak és számos többemeletes lakóházban leállt a fűtés, miközben a hőmérséklet –16 Celsius-fok környékére süllyedt.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester már egy hete is arra biztatta a lakosságot, hogy inkább hagyják el a várost, mert nem mindenhol fogják tudni rövid idő alatt helyreállítani az oroszok által lerombolt közszolgáltatásokat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata)