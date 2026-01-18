Luxusautója buktatta le: vissza kell fizetnie a szociális támogatásokat egy ukrán menekültnek Svájcban

Svájcban egy ukrán menekültnek megközelítőleg 69 ezer eurót kellett visszafizetnie szociális ellátásokból, miután kiderült, hogy a bevallott jövedelme és a tényleges életmódja között jelentős eltérés van.

A 40 éves ukrán férfi svájci tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és a Svájci Szövetségi Menekültügyi Hivataltól kapott támogatást – számolt be az esetről a svájci 24 heures című lap az ukrán Sztrana szerint.

Azonban később, a bankszámlái ellenőrzése során olyan kiadásokat tártak fel a férfinál, amelyek nem álltak összhangban a bevallott anyagi helyzetévvel.

Kiderült, hogy a férfinak van egy körülbelül 38 000 euróba (átszámítva körülbelül 14,5 millió forintba) kerülő Porsche Cayenne típusú autója. Emellett sokat utazott Európa-szerte is, és ennek költségei is láthatóak voltak az euró alapú bankszámláin.

Az ügyben eljáró svájci bíróság szerint

a férfi életmódja „nem áll összhangban a bevallott anyagi forrásaival”, ami az ítélőszék szerint kizárja a szociális segélyre való jogosultságát is.

Az ítélethozatalkor a bírák hangsúlyozták, hogy az autók is vagyontárgyaknak minősülnek, és a menekülteknek ugyanazokat a szabályokat kell betartaniuk, mint a szociális segély egyéb kedvezményezettjeinek. Ennek eredményeként a férfi köteles visszafizetni a jogtalanul kapott 67 336 frank (átszámítva körülbelül 69 ezer euró, illetve 29,7 millió forint) összegű támogatást.

A cseh képviselőházi elnök szerint nem szabad aranyvécére pénzt adni Ukrajnának

Mint arról a hirado.hu beszámolt, Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnöke arról beszélt az M1 -nek adott interjúban, hogy sem katonailag, sem anyagilag nem szabad támogatni Ukrajnát.

A kiemelt kép illusztráció: egy Porsche Cayenne III -as 2025-ben. Forrás: Wikimedia Commons.