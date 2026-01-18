Kereskedelmi háború küszöbén áll az EU, Macron kemény fegyvert vetne be Trump ellen

Emmanuel Macron francia elnök az Európai Unió eddigi legkeményebb kereskedelmi válaszlépésének bevetését szorgalmazza az Egyesült Államokkal szemben, miután Donald Trump amerikai elnök új vámokat vezetett be azon országok ellen, amelyek részt vesznek Grönland biztonságának megerősítésében. A lépés új szintre emelte a transzatlanti feszültségeket, és komoly vitát indított el az EU-n belül arról, meddig mehet el Európa saját érdekeinek védelmében.

A konfliktus hátterében Trump Grönlanddal kapcsolatos kijelentései és lépései állnak. Az amerikai elnök szerint az autonóm területet orosz és kínai fenyegetés veszi körül, ezért bírálta azokat az európai országokat – köztük Franciaországot, Németországot, Svédországot és Hollandiát –, amelyek katonákat küldtek egy dán vezetésű hadgyakorlatra. Washington válaszul vámintézkedéseket jelentett be, amit több európai vezető gazdasági nyomásgyakorlásként és politikai zsarolásként értelmez – közölte a Politico.

Macron erre reagálva kezdeményezte az EU úgynevezett „kényszerítő intézkedések elleni eszközének” aktiválását, amelyet gyakran az Unió „kereskedelmi rakétavetőjeként” emlegetnek.

A kényszerítő intézkedések elleni eszközt a célból hozták létre, hogy az EU megvédhesse magát az ellenséges gazdasági lépésekkel szemben – ezeket akkoriban elsősorban Kína irányából várták. Az eszköz a lehetővé teszi a célország termékeinek megvámolását, az uniós befektetések korlátozását és más gazdasági ellenintézkedések bevezetését is.

Macron szerint Európa nem engedheti meg magának, hogy újabb megaláztatásba belesimuljon, ha valódi geopolitikai szereplővé akar válni.

A francia elnök „egész nap kapcsolatban áll majd európai kollégáival, és Franciaország nevében kérni fogja a kényszerítő intézkedések elleni eszközt aktiválását”

– közölte Macron csapata vasárnap, az EU nagykövetek rendkívüli ülése előtt, amelyen Trump legújabb vámbejelentésére adandó választ vitatják meg.

Az EU azonban korántsem egységes a kérdésben. Több exportorientált tagállam attól tart, hogy egy nyílt kereskedelmi konfliktus súlyosan ártana az európai gazdaságnak, és akár a NATO jövőjét is veszélybe sodorhatná. Ezek az országok inkább a párbeszéd fenntartását és az eszkaláció elkerülését szorgalmazzák. Az Európai Parlament ugyanakkor keményebb hangot üt meg: már jelezte, hogy kész blokkolni a tavaly nyáron tető alá hozott EU–USA kereskedelmi megállapodás ratifikálását – írta a Politico.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az amerikai vámok bevezetése közvetlenül azután történt, hogy az EU aláírta a Mercosur-országokkal kötött átfogó kereskedelmi megállapodást. Ez sok európai politikus szemében azt az üzenetet hordozza, hogy Washington tudatosan próbál nyomást gyakorolni az Unióra egy geopolitikailag érzékeny pillanatban. Eközben több európai vezető hangsúlyozza: a grönlandi katonai jelenlét nem Amerika ellen irányul, hanem az Északi-sarkvidék stabilitását szolgálja.

A Politico szerint az uniós vezetők jelenleg azon dolgoznak, hogyan lehet egyszerre megvédeni Európa szuverenitását és elkerülni egy veszélyes gazdasági spirált.

Bár egyre többen beszélnek határozott fellépésről, sokan továbbra is óvatosságra intenek.

Egy uniós tisztviselő szerint a mostani helyzet példátlan és kockázatos, ezért a legnagyobb kihívás az, hogy Európa megőrizze a nyugalmát, miközben világossá teszi: gazdasági és politikai megfélemlítésnek nem hajlandó engedni.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár (b-j) az EU-tagországok állam-, és kormányfőinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)