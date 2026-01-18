Indulatos vitában csépeli egymást Elon Musk és a Ryanair vezére a repülőgépes Wi-Fi miatt

A vita a repülőgépes internet használatáról hamar teljes szócsatába torkollott: Elon Musk és a Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary nyíltan egymásnak estek.

Musk először azt mondta: O’Leary „téved”, amiért a Ryanair nem akar Starlink Wi-Fi-t telepíteni a gépeire.

O’Leary erre így reagált: „Elon Muskra egyáltalán nem fogok figyelni. Ő egy idióta – nagyon gazdag, de attól még idióta.”

Azt is hozzátette, hogy Musk X nevű közösségi oldala .„egy mocsok” – közölte a Politico.

Musk nem hagyta szó nélkül: X-en azt írta, hogy „a Ryanair vezérigazgatója teljesen idióta, ki kell rúgni!” Majd egy másik posztban azt állította, hogy O’Leary tévesen számolta a Starlink okozta üzemanyag-fogyasztást, és hozzátette:

„Rúgják ki ezt az idiótát!”

Erre aztán a Ryanair hivatalos X-fiókja is reagált, gúnyolódva Musk platformjának egy leállása miatt: „Talán neked is Wi-Fi kellene, @elonmusk?”

A háttérben azonban valós vita is áll, amelynek lényege:

a Ryanair nem akarja telepíteni a Starlinket a több mint 600 Boeing 737-es gépére, mert szerintük a külső antennák növelnék a légellenállást és az üzemanyag-fogyasztást.

O’Leary szerint a Starlink 2 százalékkal növelné a fogyasztást, amivel évente több száz millió dollárba kerülne, és a rövid távú járatoknál egyáltalán nem érné meg telepíteni, mert az utasok többsége nem fizetne a Wi-Fi-ért. Musk ezzel szemben azt mondja, hogy más légitársaságok már repülnek Starlinkes gépekkel, és a gyors internet egyre fontosabb lesz az utasoknak, így hosszú távon érdemes lenne bevezetni.

Kiemelt kép: Elon Musk (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Kevin Lamarque)