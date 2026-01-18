Felmentették azt a férfit, aki állítólag lézerpointerrel világított Donald Trump helikopterére szeptemberben

Mindössze 35 perc tanácskozás után felmentette egy washingtoni esküdtszék Jacob Winklert, akit azzal vádoltak, hogy lézerrel célzott a Donald Trumpot szállító Marine One elnöki helikopterre – írja a The Guardian.

Az ítélet Jeanine Pirrónak, Washington DC szövetségi főügyészének – akit Donald Trump nevezett ki – vereséget jelent. Pirro korábban azt ígérte, hogy hivatala Winklert „a törvény teljes szigorával” fogja felelősségre vonni – írta a brit lap.

A 33 éves férfit egy titkosszolgálati ügynö tartóztatták le tavaly szeptemberben. Az ügynök azt állította: látta, amint Winkler egy piros lézerrel világított rá a helikopterre (ami azért veszélyes, mert megzavarhatja a pilótát).

A férfi légijárműre irányított lézerrel elkövetett bűncselekmény vádjával szembesült, amelyért legfeljebb öt év börtönbüntetés szabható ki. Ám a bizonyítékok nem győzték meg az esküdteket, akik felmentették Winklert.

Winkler védői szerint az ügy túlkapás volt. „A világ leghatalmasabb városában a szövetségi kormány szűkös erőforrásokat pazarolt arra, hogy bűnözőt csináljon egy hajléktalan férfiból” – nyilatkozta Alexis Gardner, közvédő ügyvéd. Hozzátették: „Fel kell hagynunk a szegénység rendészeti kezelésével, és a méltóságba kell befektetnünk”.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)