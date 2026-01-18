Erős kritikát kapott Csehország elnöke a külügyminisztertől – majd kiderült, hogy az ukrán sajtó megmásíthatta az államfő szavait

Ajánlatát az államfő nem egyeztette a kormánnyal, s ezzel problémákat okozott – tette hozzá a miniszter. „A koalíciós partnerek semmiről nem tudnak. Nem az ö feladata ilyeneket mondani, ígérni, javasolni vagy megbeszélni. Ez valóban nem az ő szerepe” – fejtette ki Macinka.
A külügyminiszter elmondta: tudomása van arról, hogy Ukrajna érdeklődik cseh repülőgépek iránt.
„Én senkinek semmit nem ígértem, mert tudom, hogy érzékeny dologról van szó a koalíciós partnerek körében. Erről először zárt ajtók mögött kell beszélni”
– jegyezte meg a tárcavezető.
A hárompárti koalíció – az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) és az Autósok – ezzel hétfői ülésén fog foglalkozni.
„Nem tudom, nem lenne-e jobb, ha az elnök inkább jelképes dolgokkal foglalkozna, mint a koszorúzások vagy állami kitüntetések átadása. Ez azonban valóban nem az ő döntése, egyeztetnie kellene, meg kellene kérdeznie a kormányt. Nyilatkozni a médiának a kormánnyal való egyeztetés nélkül azonban valóban nagyon kontraprodukív”
– fogalmazott Macinka.
Az ukrán sajtó másíthatta meg az elnök szavait?
Később Tomio Okamura, a képviselőház, illetve az SPD elnöke a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió vitaműsorában azt állította, hogy az államfő kijelentéseit az ukrán média változtatta meg, s onnan vette át azután a cseh sajtó.
„Az államfő ezt nem mondta” – jelentette ki Tomio Okamura.
„Ez benne van a hivatalos feljegyzésben, illetve a minisztertől kapott tájékoztatóban” – tette hozzá a parlamenti alsóház elnöke.
Később Petr Pavel is reagált az ügyre és üzent a külügyminiszternek.
„A tapasztalt emberek, különösen diplomaták jellemzője, hogy mielőtt valamit megállapítanának, ellenőrzik a tényeket. Annál inkább, ha az államfőt próbálják mentorálni”
– mondta a köztársasági elnök a prágai repülőtéren újságíróknak.
„Nyilvánvaló, hogy erről a kormánynak kell döntenie, de én ebben nemcsak az Ukrajnának nyújtott segítséget látom, hanem egy jó üzleti lehetőséget is Csehország számára” – fejtette ki Petr Pavel.
Megjegyezte: ha a cseh repülőgépek beválnának a drónok elleni harcban, az kitűnő reklám lenne a gépeket gyártó Aero Vodochody cégnek is, és más országok is érdeklődhetnének irántuk. „Nem hiszem, hogy elleneznünk kellene, ha jó üzleti lehetőség nyílik Csehország számára valahol” – zárta nyilatkozatát a cseh államfő.
Ahogy a hirado.hu már korábban megírta, az ukránok már legalább fél éve érdeklődnek az L-159-es repülőgépek iránt, s a mostani tárgyalások az előzőekhez kapcsolódtak. Míg korábban kölcsönről vagy ajándékról volt szó, most Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „a gépek megvételéről beszélt,” ami felgyorsíthatná a tárgyalásokat.
Kiemelt kép: Petr Macinka (Fotó: Facebook.com)