Erős kritikát kapott Csehország elnöke a külügyminisztertől – majd kiderült, hogy az ukrán sajtó megmásíthatta az államfő szavait

„Mint elefánt a porcelánboltban”, úgy viselkedett az elmúlt héten Petr Pavel cseh államfő, amikor ukrajnai látogatásakor néhány kisebb repülőgépet, veszélyt jelző eszközöket, valamint villanyáramfejlesztőket ajánlott fel az orosz agresszió ellen védekező ukránoknak – jelentette ki Petr Macinka cseh külügyminiszter vasárnap a közszolgálati hírtelevíziónak (CT24) nyilatkozva. Utóbb azonban kiderült, hogy Petr Pavel szavait az ukrán sajtó megmásíthatta.

Ajánlatát az államfő nem egyeztette a kormánnyal, s ezzel problémákat okozott – tette hozzá a miniszter. „A koalíciós partnerek semmiről nem tudnak. Nem az ö feladata ilyeneket mondani, ígérni, javasolni vagy megbeszélni. Ez valóban nem az ő szerepe” – fejtette ki Macinka.

A külügyminiszter elmondta: tudomása van arról, hogy Ukrajna érdeklődik cseh repülőgépek iránt.

„Én senkinek semmit nem ígértem, mert tudom, hogy érzékeny dologról van szó a koalíciós partnerek körében. Erről először zárt ajtók mögött kell beszélni”

– jegyezte meg a tárcavezető.

A hárompárti koalíció – az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) és az Autósok – ezzel hétfői ülésén fog foglalkozni.

„Nem tudom, nem lenne-e jobb, ha az elnök inkább jelképes dolgokkal foglalkozna, mint a koszorúzások vagy állami kitüntetések átadása. Ez azonban valóban nem az ő döntése, egyeztetnie kellene, meg kellene kérdeznie a kormányt. Nyilatkozni a médiának a kormánnyal való egyeztetés nélkül azonban valóban nagyon kontraprodukív”

– fogalmazott Macinka.

Az ukrán sajtó másíthatta meg az elnök szavait?

Később Tomio Okamura, a képviselőház, illetve az SPD elnöke a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió vitaműsorában azt állította, hogy az államfő kijelentéseit az ukrán média változtatta meg, s onnan vette át azután a cseh sajtó.

„Az államfő ezt nem mondta” – jelentette ki Tomio Okamura.

„Ez benne van a hivatalos feljegyzésben, illetve a minisztertől kapott tájékoztatóban” – tette hozzá a parlamenti alsóház elnöke.

Később Petr Pavel is reagált az ügyre és üzent a külügyminiszternek.

„A tapasztalt emberek, különösen diplomaták jellemzője, hogy mielőtt valamit megállapítanának, ellenőrzik a tényeket. Annál inkább, ha az államfőt próbálják mentorálni”

– mondta a köztársasági elnök a prágai repülőtéren újságíróknak.

„Nyilvánvaló, hogy erről a kormánynak kell döntenie, de én ebben nemcsak az Ukrajnának nyújtott segítséget látom, hanem egy jó üzleti lehetőséget is Csehország számára” – fejtette ki Petr Pavel.

Megjegyezte: ha a cseh repülőgépek beválnának a drónok elleni harcban, az kitűnő reklám lenne a gépeket gyártó Aero Vodochody cégnek is, és más országok is érdeklődhetnének irántuk. „Nem hiszem, hogy elleneznünk kellene, ha jó üzleti lehetőség nyílik Csehország számára valahol” – zárta nyilatkozatát a cseh államfő.

Ahogy a hirado.hu már korábban megírta, az ukránok már legalább fél éve érdeklődnek az L-159-es repülőgépek iránt, s a mostani tárgyalások az előzőekhez kapcsolódtak. Míg korábban kölcsönről vagy ajándékról volt szó, most Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „a gépek megvételéről beszélt,” ami felgyorsíthatná a tárgyalásokat.

