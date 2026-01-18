Pokoli helyzet Chilében: Emberek tízezreit kellett evakuálni tűzvészek miatt, katasztrófahelyzetet hirdettek

Gabriel Boric chilei elnök vasárnap reggel természeti katasztrófahelyzetet hirdetett az ország két déli régiójában az erdőtüzek miatt, amelyek már mintegy 20 ezer ember kimenekítését tették szükségessé.

Az erdőőrök és a tűzoltók 19 tűzzel küzdenek az országban, ebből 12 Nuble és Biobío tartományokban lángol, mintegy 500 kilométerre délre a fővárostól, Santiagótól.

🚨A massive wildfire known as Trinitarias continues to rage out of control in the Penco area of Concepción, Chile, burning across more than 23 kilometers and posing a severe threat to nearby communities. The fire has already forced the evacuation of more than 20,000 people and is… pic.twitter.com/pl0npW1cZ9 — News.Az (@news_az) January 18, 2026

Egyelőre nincs információ az esetleges áldozatok vagy az érintett lakóépületek számáról.

A helyi televízió által sugárzott képek szerint a lángok lakott területeket érintettek, különösen Penco és Lirquén települést a Biobío tartományban, ahol mintegy 60 ezer ember él. Az utcákon kiégett autók láthatók.

🚨 More video from Chile where a major wildfire emergency is gripping Biobío Region 🔥 A State of Catastrophe is in place. Around 20,000 people evacuated. At least 200 homes destroyed. pic.twitter.com/1bD4y46Klj — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 18, 2026

„Penco és Lirquén település környékén a legkritikusabb a helyzet, és ott történt a legtöbb evakuálás. Becsléseink szerint mintegy 20 ezer embert evakuáltak” – nyilatkozta Alicia Cebrián, a Nemzeti Katasztrófavédelmi és Katasztrófaelhárítási Szolgálat (Senapred) igazgatója a Mega csatornának adott interjúban.

🚨 A wildfire emergency in Penco, Chile 🔥 Massive wildfires are burning out of control, forcing a State of Catastrophe to be declared by President Gabriel Boric. Officials report that about 20,000 people have been evacuated, especially from Penco and nearby Lirquén, as fire… pic.twitter.com/fKdGwhQEeE — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 18, 2026

Az elmúlt években az erdőtüzek súlyosan érintették az országot, különösen Chile középső és déli részét. Mintegy két éve, 2024. február 2-án több tűz keletkezett egyszerre Vina del Mar város környékén, 110 kilométerre északnyugatra Santiagótól, és az ügyészségi adatok szerint 138 ember halt meg. A hivatalos adatok szerint 16 ezer ember szenvedett kárt a tűzvészekben.

Kiemelt kép forrása: X.com.