Mindössze 44 órát töltött Grönlandon a német hadsereg felderítő csoportja: a 15 fős katonai egység vasárnap délben elhagyta Nuukot, Grönland fővárosát. A katonák az Icelandair nevű légitársaság Boeing 737-es repülőgépével indultak vissza Európába.

A német Bild információi szerint az egységet Stefan Pauly flottillaadmirális vezette, és a katonákat közvetlenül indulás előtt észlelték a nuuki repülőtéren. A csoport tagjai a szárazföldi hadsereg, a légierő és a haditengerészet állományából érkeztek.

Szombaton még az volt a hivatalos kommunikáció, hogy a német katonák a tervezettnél tovább maradhatnak Grönlandon. Ennek ellenére vasárnap minden előzetes bejelentés nélkül megkezdődött a kivonulás.

A lap értesülései szerint a visszavonulási parancs vasárnap reggel érkezett Berlinből, az indulást pedig 14 órára tervezték német idő szerint. Így a katonák kevesebb mint két napot töltöttek a szigeten.

Pénteken még Michael Stempfle, a német védelmi minisztérium szóvivője a szövetségi sajtótájékoztatón azt mondta, nem kíván részleteket közölni az elutazás pontos időpontjáról. Indoklása szerint a helyzet alakulásától függött, hogy a katonák maradnak-e tovább, és szerinte ilyen kérdésekben a dán hatóságok is illetékesek.

Stefan Pauly admirális szombaton még arról beszélt, hogy a német egység egyeztetett a dán és más szövetséges erőkkel a további együttműködés lehetőségeiről, ezeket az elképzeléseket jelentették Berlinnek, és a döntésre vártak. Azonban erre már nem került sor: az admirális nyilatkozatát követően néhány órával a katonák vasárnap reggel már teljes felszereléssel a repülőtéren voltak.

A 15 fős egység pénteken érkezett Grönlandra egy NATO-országok részvételével zajló felderítő misszió részeként, Dánia meghívására. A látogatás célja egy katonai gyakorlat előkészítése, valamint lehetséges további gyakorlatozási és állomásoztatási helyszínek felmérése volt.

A misszió elindítására azután került sor, hogy szerdán Washingtonban eredménytelenül zárult a dán, a grönlandi és az amerikai külügyminiszterek találkozója.

A Bild úgy tudja, hogy a látogatást eredetileg január 15. és 17. közé tervezték, majd egy január 18-i felderítő út miatt meghosszabbították. Ezt a programot azonban az időjárási körülmények miatt törölték, ezért dönthettek a vasárnap délutáni hazautazás mellett a németek.

Egyes feltételezések szerint a döntés összefügghet Donald Trump amerikai elnök vámfenyegetéseivel.

Donald Trump nemrégiben vámokat jelentett be azon európai országokkal szemben, amelyek katonai erőket küldtek Grönlandra. Az amerikai elnök a csapatok jelenlétét „a világbékére nézve nagyon veszélyesnek” nevezte – közölte a Sztrana ukrán hírportál.

Nyugati sajtóértesülések szerint az európai országok válaszul akár amerikai katonai bázisok bezárását is mérlegelhetik saját területükön, amennyiben az Egyesült Államok valóban megkísérelné Grönland annektálását – tették hozzá.

