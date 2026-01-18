Trump kimondta: „Ideje új vezetés után nézni Iránban”, ami „a világ egyik legrosszabb helye”

Donald Trump amerikai elnök szombaton a Poltico-nak nyilatkozva kijelentette, hogy szerinte eljött az idő új vezetésre Iránban, és élesen bírálta Ali Hámenei ajatollahot, aki immár 37 éve áll az ország élén.

Trump szerint Hámenei felelős Irán „teljes lerombolásáért,” és az ország irányítását erőszakkal és elnyomással tartja fenn. Az amerikai elnök az elmúlt hetekben többször is katonai beavatkozással fenyegetett, miután Irán-szerte tömeges tiltakozások zajlottak, amelyek során az elmúlt három hétben több ezer tüntetőt öltek meg a hatóságok. Kedden Trump nyilvánosan felszólította az irániakat, hogy folytassák a tiltakozásokat és „vegyék át az intézmények irányítását,” hozzátéve, hogy a „segítség úton van”.

Másnap azonban az elnök váratlanul visszafogottabb hangnemre váltott, miután tájékoztatták arról, hogy a gyilkosságok állítólag leálltak. Trump most a Politicónak nyilatkozva úgy fogalmazott:

„A legjobb döntés, amit [Hámenei] valaha hozott, az volt, hogy két nappal ezelőtt nem akasztottak fel több mint 800 embert.”

Az amerikai elnök ezt akkor mondta, amikor egy esetleges amerikai katonai művelet mértékéről kérdezték.

Trump reakciója közvetlen válasz volt Hámenei X-en közzétett üzeneteire, amelyekben az iráni vezető az Egyesült Államok elnökét tette felelőssé az Iránban történt halálesetekért, károkért és zavargásokért. Hámenei szerint Trump „rágalmakat” terjeszt, amikor erőszakos csoportokat az iráni nép képviselőiként állít be.

Kapcsolódó tartalom Amerikai összeesküvést lát az Iránban kirobbant tüntetéshullám hátterében az iráni ajatollah Ali Hámenei Donald Trump amerikai elnököt személyesen is felelősnek tartja.

Az amerikai elnök ezzel szemben azt mondta:

Teherán vezetése kizárólag félelemre és erőszakra építi hatalmát. Szerinte Hámenei bűne nemcsak az erőszak, hanem az is, hogy vezetőként teljesen tönkretette az országot.

Trump hangsúlyozta: egy vezető feladata az ország működtetése lenne, nem pedig emberek ezreinek megölése a hatalom megtartása érdekében. „A vezetés a tiszteletről szól, nem a félelemről és a halálról” – fogalmazott Trump, majd személyes hangvételű támadást is intézett az iráni legfelsőbb vezető ellen. Hámeneit „beteg embernek” nevezte, és azt mondta, Irán „a világ egyik legrosszabb helye az életre” a rossz vezetés miatt.

Az éles szóváltás jól mutatja, hogy tovább fokozódik a feszültség Washington és Teherán között egy amúgy is rendkívül instabil közel-keleti helyzetben. Hámenei nemrég nyilvános beszédében azt állította, hogy „az iráni nemzet legyőzte Amerikát.”

Kiemelt kép: Donald Trump (Fotó: Andrew Caballero-Reynolds/AFP)