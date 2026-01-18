Börtönlázadások törtek ki Guatemalában, a rendőrség megrohamozott egy fegyintézetet

Három guatemalai börtönben történt lázadást követően a rendőrség megrohamozta az egyik fegyintézetet és kiszabadította az ott túszul ejtett börtönőröket – közölték vasárnap a helyi hatóságok.

A rendőrség szerint Escuintla városának börtöne ismét a rendvédelmi szervek ellenőrzése alatt áll, s az akció során sikerült elfogni Aldo Duppie-t, ragadványnevén El Lobót, a Barrio 18 nevű bűnszervezet összesen több mint 2000 év börtönre ítélt fejét.

A mentőszolgálatok a történteket követően rendőrök elleni sorozatos támadásokról számoltak be Guatemalaváros térségében, ezek során egy bandatag és a rendvédelmi szervek legalább hét tagja vesztette életét, és tízen megsebesültek.

Az erőszak miatt hétfőn országosan oktatási szünetet rendeltek el. David Boteo országos rendőrfőnök az erőszakra tekintettel azt javasolta a lakosoknak, hogy lehetőleg ne hagyják el az otthonaikat.

A Prensa Libre című helyi lap közzétett egy felvételt arról, hogy szombaton az ország három börtönében fellázadtak a fegyencek és mintegy 40 börtönőrt túszul ejtettek a fogva tartási körülmények javítását követelve.

❗️⚠️🇬🇹 – Guatemalan Prison Riots: Inmates Take At Least 46 Hostages Inmates rioted at three prisons in Guatemala, taking at least 46 hostages—mostly guards and one psychologist. Interior Minister Marco Antonio Villeda confirmed no deaths or injuries among the hostages.… pic.twitter.com/7dt4gZZZ9k — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 18, 2026

A rendőrség és a hadsereg alakulatai válaszul körbevették a Guatemalavárosban, Escuintlában és az Quetzaltenangóban működő börtönöket. A rabok a börtönfelügyelet egyik terhes alkalmazottját elengedték.

#LHNacionales | 🚨PNC confirma que retoma el control de Renovación I tras un día de motines. Esto se conoce ⬇️https://t.co/bB6szaonNh — Diario La Hora (@lahoragt) January 18, 2026

A guatemalai belügyminisztérium állásfoglalása szerint a lázadásokat a hatóságok azon döntése váltotta ki, hogy megvonták a bűnszervezetek bebörtönzött vezetőinek kiváltságait. Razziák során a hatóságok mobiltelefonokat, fegyvereket, drogokat foglaltak le, illetve lebontottak a börtönök területén illegálisan emelt építményeket.

#DePlaneta | Guardias del sistema penitenciario reciben asistencia tras ser rescatados de un motín en la prisión de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla, #Guatemala, este domingo. Las ataques comenzaron ayer en las prisiones en protesta por el traslado de reos. 📷 AFP pic.twitter.com/neKBlf11v5 — Diario El Salvador (@elsalvador) January 18, 2026

„Nem hagyom magam zsarolni és nem fogom visszaadni a kiváltságaikat” – hangsúlyozta Marco Antonio Villeda belügyminiszter. „Amennyiben szükséges, karhatalommal lépünk fel a fegyintézetek feletti ellenőrzés visszaszerzése végett” – tette hozzá.

Közép-Amerikában a Maráknak nevezett bűnszervezetek egész városrészeket ellenőriznek, tevékenységük a védelmi pénzek beszedésétől a kábítószerkereskedelemig terjed. A bebörtönzött bandavezérek gyakran a rácsok mögül irányítják bűnszervezeteiket.

