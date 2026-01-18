200 millió forintnyi értéket loptak el a német válogatott focista szobájából

Szombat reggel Füllkrug észrevette, hogy betörtek a szobájába, és több értékes személyes tárgyát – főként ékszereket és órákat – ellopták – közölte a Blikk.
A kár meghaladja a 200 millió forintot.
A Gazzetta dello Sport és a Bild beszámolója szerint a betörés valószínűleg még szerdán vagy csütörtökön történt, amikor a játékos a csapattal Comóban vendégszerepelt, mindössze négy nappal azután, hogy a Fiorentina elleni meccsen eltörte egyik lábujját.
Füllkrug most elsősorban azt szeretné, hogy visszakapja értékeit. Az ügyben nyomozás folyik, de a hatóságok nem ígérik, hogy sikerül felderíteniük a tolvajokat.
Kiemelt kép: Niclas Füllkrug (Fotó: MTI/AP/Matthias Schrader)