200 millió forintnyi értéket loptak el a német válogatott focista szobájából

Nem kezdődött jól Niclas Füllkrug olaszországi kalandja: a német csatár nemrég igazolt az AC Milanhoz, és mivel még nincs saját lakása, egy milánói hotelben, a Meliában béreltek neki szobát.

Szombat reggel Füllkrug észrevette, hogy betörtek a szobájába, és több értékes személyes tárgyát – főként ékszereket és órákat – ellopták – közölte a Blikk.

A kár meghaladja a 200 millió forintot.

A Gazzetta dello Sport és a Bild beszámolója szerint a betörés valószínűleg még szerdán vagy csütörtökön történt, amikor a játékos a csapattal Comóban vendégszerepelt, mindössze négy nappal azután, hogy a Fiorentina elleni meccsen eltörte egyik lábujját.

Füllkrug most elsősorban azt szeretné, hogy visszakapja értékeit. Az ügyben nyomozás folyik, de a hatóságok nem ígérik, hogy sikerül felderíteniük a tolvajokat.

Kiemelt kép: Niclas Füllkrug (Fotó: MTI/AP/Matthias Schrader)