Tragédia az osztrák síparadicsomban: legalább öten meghaltak lavinákban Salzburg térségében

Öt ember halálát okozta két lavina szombaton Ausztriában, Salzburg közelében – közölték a helyi hegyimentők.

A hógörgeteg sítúrázók két csoportját lepte meg körülbelül 2200 méteres magasságban. Az első lavina egy házaspár hölgytagját sodorta el, akinek később már csak a holttestét tudták kimenteni a hó alól.

Másfél órával később egy újabb lavina hét sítúrázót sodort el, és közülük négyen meghaltak, kettőt pedig súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

Gerhard Kremser, a pongaui hegyimentők illetékese közleményében emlékeztetett arra, hogy a térségben már korábban figyelmeztetést adtak ki lavinaveszély miatt. „A mostani tragédiák fájdalmasan tanúsítják, milyen súlyos a lavinahelyzet jelenleg” – tette hozzá.

A hatóságok közlése szerint a térségben további kisebb lavinák is keletkeztek szombaton – nem utolsósorban a téli sportolók tevékenysége miatt –, de azok nem követeltek áldozatokat. Az Alpok más részein viszont voltak már halálos lavinák is az utóbb napokban.

Kiemelt kép: Lavinaveszélyre figyelmeztető tábla erős hóesésben egy lezárt útnál, az ausztriai Untertauern közelében 2019. január 7-én. (Fotó: MTI/EPA/Christian Bruna)