Robbantást tervezett egy tinédzser az Oasis koncertjén

Egy 18 éves fiú, McKenzie Morgan, aki megszállottja volt a Southport-i gyilkos Axel Rudakubana tetteinek, gyermekek tánciskolája elleni támadást és az Oasis első újrainduló koncertjén, Cardiffban, robbantásos merényletet tervezett.

Morgan, aki Cwmbranből származik, 14 hónap börtönt kapott fiatalkorúak intézetében, miután bűnösnek vallotta magát terrorszervezethez köthető anyag birtoklásában. A fiú al-Kaida kiképzési kézikönyvét és több, a későbbi támadásokhoz használható dokumentumot birtokolt, valamint jegyzeteket készített potenciális célpontokról, köztük a helyi tánciskoláról.

A fiú azzal indokolta tettét, hogy „Rudakubana-stílusú támadást” akart végrehajtani, és többek között ricin előállítását is próbálta kutatni, valamint kések beszerzését tervezte. A rendőrséget egy Snapchat-en aggodalmukat kifejező ismerős értesítette.

A bíróság megállapította, hogy Morgan nem követett sem politikai, sem vallási, sem faji ideológiát; tette motivációja az volt, hogy utánozza Rudakubana szörnyű cselekedeteit. A bíró szerint a fiatal veszélyt jelentett önmagára és másokra is, mivel sebezhető volt, és könnyen befolyásolható.

Morgannek korábban voltak öngyilkossági gondolatai, iskolai zaklatás áldozata volt, és az anya elrejtette otthon a kések egy részét, miután egyet talált a fiú szobájában. A fiút a bíróságon öt mentális egészségügyi nővér kísérte, és láthatóan könnyek között hallgatta végig az ítéletet.

A fiatal bűncselekmények elkövetésére vonatkozó korlátozó intézkedéseket kapott, többek között nem mehet gyermekek közelébe, és internetes tevékenységét is korlátozták.

A hatóságok szerint a fiatal nem volt tagja semmilyen szélsőséges szervezetnek, de az eset rávilágít arra, hogy a fiatalok könnyen hozzáférhetnek veszélyes tartalmakhoz az interneten, és az „egyéni elkövetők” komoly fenyegetést jelentenek a társadalomra.

Dr. Joe Whittaker, a Swansea Egyetem kiberbiztonsági és radikalizációs szakértője szerint a fiatalok gyakran a hírnév és az „emlékezetesség” miatt követnek el erőszakos cselekedeteket, és a hatóságok számára rendkívül nehéz előre felismerni és megakadályozni az egyéni támadásokat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)