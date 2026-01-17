Robbantást tervezett egy tinédzser az Oasis koncertjén

Morgan, aki Cwmbranből származik, 14 hónap börtönt kapott fiatalkorúak intézetében, miután bűnösnek vallotta magát terrorszervezethez köthető anyag birtoklásában. A fiú al-Kaida kiképzési kézikönyvét és több, a későbbi támadásokhoz használható dokumentumot birtokolt, valamint jegyzeteket készített potenciális célpontokról, köztük a helyi tánciskoláról.
A fiú azzal indokolta tettét, hogy „Rudakubana-stílusú támadást” akart végrehajtani, és többek között ricin előállítását is próbálta kutatni, valamint kések beszerzését tervezte. A rendőrséget egy Snapchat-en aggodalmukat kifejező ismerős értesítette.
A bíróság megállapította, hogy Morgan nem követett sem politikai, sem vallási, sem faji ideológiát; tette motivációja az volt, hogy utánozza Rudakubana szörnyű cselekedeteit. A bíró szerint a fiatal veszélyt jelentett önmagára és másokra is, mivel sebezhető volt, és könnyen befolyásolható.
Morgannek korábban voltak öngyilkossági gondolatai, iskolai zaklatás áldozata volt, és az anya elrejtette otthon a kések egy részét, miután egyet talált a fiú szobájában. A fiút a bíróságon öt mentális egészségügyi nővér kísérte, és láthatóan könnyek között hallgatta végig az ítéletet.
A fiatal bűncselekmények elkövetésére vonatkozó korlátozó intézkedéseket kapott, többek között nem mehet gyermekek közelébe, és internetes tevékenységét is korlátozták.
A hatóságok szerint a fiatal nem volt tagja semmilyen szélsőséges szervezetnek, de az eset rávilágít arra, hogy a fiatalok könnyen hozzáférhetnek veszélyes tartalmakhoz az interneten, és az „egyéni elkövetők” komoly fenyegetést jelentenek a társadalomra.
Dr. Joe Whittaker, a Swansea Egyetem kiberbiztonsági és radikalizációs szakértője szerint a fiatalok gyakran a hírnév és az „emlékezetesség” miatt követnek el erőszakos cselekedeteket, és a hatóságok számára rendkívül nehéz előre felismerni és megakadályozni az egyéni támadásokat.
