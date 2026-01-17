Pert nyertek a darlingtoni nővérek: a kórház megsértette a jogaikat a transznemű kollégájuk öltözőhasználata miatt

Egy brit bíróság ítéletet hozott azoknak a darlingtoni nővéreknek az ügyében, akik azért perelték a kórház vezetését, mert egy transznemű kolléga a női öltözőt használhatta velük együtt. A bíróság szerint a nővérek zaklatásnak voltak kitéve, mert a kórházi vezetés nem vette komolyan az aggályaikat, és ezzel ellenséges, megalázó munkakörnyezetet teremtett számukra.

A nagy sajtófigyelmet kiváltott külföldi esetben a vita tárgya egy Rose Henderson nevű ápoló volt, aki férfiként született, de nőként azonosítja magát. 2019 óta használta a női öltözőt, és csak 2023-ban kezdődtek a panaszok más nővérek részéről – közölte a Sky News.

Egyes nővérek szerint az öltözőhasználat sértette a méltóságukat és a biztonságérzetüket. „A nőknek biztonságos, egynemű öltözőre van szükségük, különösen a műszak kezdete előtt, amikor le kell vetkőzniük” – mondta Bethany Hutchison, az egyik felperes.

A bíróság kimondta, hogy a kórház megsértette a nővérek jogait és nem biztosított megfelelő körülményeket. Ugyanakkor Rose Henderson személy szerint nem zaklatta a nővéreket, és a vele kapcsolatos vádakat elutasították.

Az ítélet hatással lehet más transzneműeket érintő vitákra is az Egyesült Királyságban. Tavaly például a Girl Guiding és a Women’s Institute bejelentette, hogy nem fogadnak többé transznemű lányokat és nőket tagként.

A transzjogokat támogató aktivisták kritizálták a bírósági döntést, mondván, hogy félreértelmezi a 2025-ös Legfelsőbb Bírósági döntést, amely a nő fogalmát születés szerint definiálta. Dr. Victoria McCloud, az Egyesült Királyság első transznemű bírója szerint a törvény nem írja elő, hogy transznemű nőket ki kelljen zárni az öltözőkből, és fellebbezést készít az ügyben.

A kórház közölte, hogy alaposan átnézi az ítéletet, és később nyilatkozik róla. A vita továbbra is zajlik, mert a brit kormány még nem adott ki hivatalos iránymutatást a női öltözők használatáról a Legfelsőbb Bírósági döntést követően.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)