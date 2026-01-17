Nagyon enyhe mértékben nőtt az internetforgalom Iránban, amelyet egy hete elvágtak a külvilágtól

„Nagyon enyhe mértékben” nőtt az internetforgalom Iránban szombatra virradóra - jelentette be az internetforgalmat figyelő NetBlocks.

A londoni székhelyű szervezet a közösségi médiában megjelent közleményében mindazonáltal felhívta a figyelmet arra, hogy országosan még mindig csupán két százalékot mértek.

Emberi jogi szervezetek szerint a január eleje óta tartó korlátozással Teherán igyekszik eltussolni a kormányellenes tüntetők elleni hatósági fellépés valós arányait.

A december 28-án kirobbant tiltakozáshullámnak a norvégiai székhelyű Iran Human Rights (IHR) jogvédő szervezet adatai szerint már több mint 3400 halálos áldozata van.

A NetBlocks már január elején figyelmeztetett, hogy az ilyen típusú cenzúra közvetlen fenyegetést jelent az Iszlám Köztársaság polgárainak biztonságára és jólétére egy „olyan pillanatban, amely kulcsfontosságú az ország jövője szempontjából”.

Kiemelt kép: A The Associated Press amerikai hírügynökség által közölt, videófelvételről készített képen irániak tüntetnek Teheránban 2026. január 9-én. A magas infláció miatt december végén országszerte kirobbant tiltakozásokon a tüntetők mindinkább a vallási vezetők lemondását követelik. A zavargások leverésében eddig több tucatnyian vesztették életüket, a hatóságok blokkolják az internetszolgáltatást (Fotó: MTI/AP/UGC)