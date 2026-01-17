Mario Draghi volt olasz miniszterelnök, az Európai Központi Bank (EKB) korábbi vezetője kapja idén a Nemzetközi Nagy Károly-díjat

Mario Draghi volt olasz miniszterelnök, az Európai Központi Bank (EKB) korábbi elnöke kapja idén a Károly-díjat, az európai egységért nyújtott szolgálataiért – jelentette be szombaton a Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány.

A díj odaítéléséről döntő kuratórium közleményében azt írta, hogy a 78 éves díjazott „céltudatosan és rendíthetetlen elszántsággal ért el nagy dolgokat Európa számára,” és ő állította össze az Európa gazdasági versenyképességét felmérő, 2024-ben megjelent és később róla elnevezett jelentést.

Ebben Draghi arra figyelmeztetett, hogy az Európai Uniónak sürgősen innovatívabbá kell válnia mert különben azt kockáztatja, hogy lemarad a világgazdasági versenyben az Egyesült Államok és Kína mögött.

Az alapítvány kuratóriuma ezzel kapcsolatban „drámainak” nevezte a mára kialakult helyzetet.

„Európa azt kockáztatja, hogy jelentéktelen szereplővé válik a világhatalmak között folyó játszmában, miközben csak az erős gazdasági pozícióra alapozható minden egyéb befolyás” – húzták alá. Hozzátették, hogy a Nemzetközi Károly-díj Draghi számára való odaítélése egy olyan „megfontolt” jelzés, amellyel „arra szólítják fel az Európai Bizottságot, valamint az európai államfőket és miniszterelnököket, hogy most kell végrehajtaniuk a Draghi-jelentés ajánlásait.”

Az európai versenyképességéről szóló, 2024-ben megjelent jelentésében Mario Draghi elsősorban termelékenységi okokra vezette vissza az EU gazdasági problémáit; rávilágítva arra is hogy az EU, valamint az Egyesült Államok és Kína között mintegy 20 éve kialakult termelékenységi deficit folyamatosan növekszik. Ezért az EU lemaradt a innovációs versenyben, így az európai gazdaság a digitális átmenet és a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségekből is egyre kevésbé tud profitálni – tette hozzá. A közelmúltban pedig csalódottságának adott hangot amiatt, hogy ajánlásait csak nagyon lassú ütemben hajtják végre, és arra figyelmeztetett, hogy az európai gazdaság gyengeségei az idő előrehaladtával csak tovább súlyosbodhatnak.

A Nemzetközi Károly-díjat – amelyet széles körben az európai egyesülésért nyújtott tevékenységért járó legrangosabb díjnak tartanak Németországban – Aachen polgárai alapították 1950-ben. Nevét Nagy Károlyról (748-814) kapta, akinek birodalma Nyugat-Európa nagy részére kiterjedt.

A díj korábbi kitüntetettjei között van mások mellett Winston Churchill brit miniszterelnök, Ferenc pápa, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is, aki tavaly vehette át.

A díjátadó ünnepségre hagyományosan májusban kerül sor Aachenben.

Kiemelt kép: Mario Draghi (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)