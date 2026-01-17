Lelőtte az apját a 11 éves amerikai fiú, miután elvették tőle a Nintendo Switch-et

Egy 11 éves pennsylvaniai fiú ellen emberölés gyanújával indult eljárás, miután 2026. január 13-án állítólag lelőtte az apját a család otthonában, a Pennsylvania állambeli Duncannon Borough településen.

A fiú ellen azért emeltek vádat, mert

a gyanú szerint agyonlőtte az apját, miután elvették tőle a Nintendo Switch kézi játékkonzolját.

Az ügyről szóló bírósági dokumentumokat a WGAL News 8 hírcsatorna szerezte meg és hozta nyilvánosságra. Az eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, milyen könnyen hozzáférhetnek a gyerekek lőfegyverekhez az Egyesült Államokban, ahol a fegyvertartás széles körben elterjedt – közölte a The Guardian.

A rendőrséget hajnali 3 óra 20 perckor riasztották a család házához. A helyszínen a rendőrök egy 42 éves férfit, Douglas Dietzet találták holtan az ágyában, fejlövés következtében. A férfit abban a hálószobában találták meg, amelyet a feleségével közösen használt, és amely egy szekrényen keresztül összeköttetésben állt a fiú szobájával.

A hatóságok nyomozása során az elhunyt férfi 11 éves fiát azonosították gyanúsítottként. A rendőrség beszámolója szerint az eset a fiú születésnapján történt. A gyermek a lövést követően bement a szobába, és azt kiabálta: „apa halott.”A helyszínen tartózkodó rendőrök szerint a fiú később az édesanyjának azt mondta: „megöltem apát.”

A rendőrség szerint a szülők éjfél után nem sokkal lefeküdtek aludni. A fiú a hatóságoknak elmondta, hogy jó napot töltött a szüleivel, azonban feldühödött, amikor az apja közölte vele, hogy ideje lefeküdni.

A rendőrségi jegyzőkönyv szerint, amikor megkérdezték tőle, mi történt, a fiú azt válaszolta: „Lelőttem valakit.” Egy másik rendőrségi jelentés szerint azt is elmondta, hogy előre eldöntötte, kit akar lelőni, és apját nevezte meg célpontként.

A bírósági iratok szerint a fiú megtalálta a fegyverszekrény kulcsát az apja fiókjában, a szülők hálószobájában. A kulcsot akkor vette észre, amikor a korábban elvett Nintendo Switch-et kereste. A szekrényt kinyitotta, és ott talált egy lőfegyvert.

A fiú a rendőrség szerint kivette a fegyvert a szekrényből, megtöltötte lőszerrel, majd odament az apja ágya mellé. Felrántotta a kakast, és rálőtt az apjára. Amikor a rendőrök megkérdezték, mit gondolt, mi fog történni a lövés után, a fiú azt válaszolta, hogy dühös volt, és nem gondolt bele a következményekbe.

A WGAL News 8 beszámolója szerint a gyermeket nem helyezték szabadlábra, az óvadékot is elutasították. Az ügyben január 22-re tűztek ki előzetes meghallgatást.

