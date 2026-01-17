J.D. Vance megölésével fenyegetőzött egy kaliforniai férfi, az ügyészség kezdeményezte a letartóztatását

J. D. Vance megölésével fenyegetett egy kaliforniai férfi – írja a Magyar Nemzet. Az amerikai igazságügyi minisztérium kezdeményezte a férfi letartóztatását.

Az elkövető az amerikai alelnök Disneylandbe érkezése előtt posztolt különböző bejegyzéseket az Instagramon, amelyekben azt írta: „csőbombákat helyeztek el” a vidámparkban. A férfit, Marco Antonio Aguayót a fenyegető üzenetek közzététele után őrizetbe vettek, aki otthoni kihallgatása után azt nyilatkozta:

a férfi „viccből” posztolgatott az amerikai alelnök meggyilkolásáról, ezért nemsokkal később törölte a bejegyzéseit.

A viccesnek szánt bejegyzésben Aguayo a következőket írta: „itt az ideje, hogy felkeljünk, és önök ennek tanúi lesznek”. Máshol azt írta: „sok szerencsét mindannyiuk időben történő megtalálásához, ma este vérontás lesz, és korrupt politikusok vérében fogunk fürödni”.

A Magyar Nemzet idézi a vádiratot, miszerint a férfi július 12-én, röviddel 18:15 előtt egy Instagram-fiókot használva tett közzé nyilvános hozzászólást a Disney oldalán, amelyben a következő szöveg állt: „csőbombákat helyeztek el J. D. Vance érkezésének előkészítéseként” – ez szerepelt az egyik szövetségi ügynök vallomásában. Pamela Bondi szövetségi legfelsőbb ügyész az igazságügyi minisztérium közleményében ítélte el fenyegetőzést.

„Ez az eset szörnyű emlékeztető arra, hogy milyen veszélyekkel néznek szembe a köztisztviselők az őrült bűnözők miatt, akik ártani akarnak nekik”

– közölte Pamela Bondi.

Kiemelt kép: J. D. Vance amerikai alelnök (Fotó: MTI/AP/Manis Szvarup)