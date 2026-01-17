Donald Trump: Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági rendszerében óriási lyukat jelentene, ha nem rendelkezne Grönlanddal

Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági rendszerében óriási lyukat jelentene, ha nem rendelkezne Grönlanddal – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök pénteken.

Az elnök Washingtonból távozva a repülőtéren újságírók előtt kifejtette, hogy a kiterjedt amerikai katonai beruházások révén megcélzott amerikai rakétavédelmi pajzs, az „Aranykupola” (Golden Dome) kiépítése szempontjából is fontos szerepet kapna Grönland. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a kérdésről tárgyalások vannak a NATO-val is.

Donald Trump korábban pénteken egy fehér házi eseményen kilátásba helyezte, hogy vámokkal sújtja azon országokat, amelyek nem hajlandóak együttműködni az Egyesült Államokkal Grönlanddal kapcsolatban.

„Vámokat vezethetek be azon országokra, amelyek nem igazodnak Grönlandhoz, mert szükségünk van Grönlandra a nemzet biztonsága érdekében”

– fogalmazott.

