Brüsszel manipulálni akarja a magyar választásokat, figyelmeztet a volt lengyel kormányfő

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.17. 07:50

| Szerző: hirado.hu
Brüsszel visszatartja a Magyarországnak járó pénzeszközöket, hogy ezzel manipulálja a választók döntését, és elmozdítsa a hatalomból Orbán Viktor kabinetjét – jelentette ki Beata Szydlo volt lengyel kormányfő, európai parlamenti képviselő, a fő lengyel ellenzéki erőnek, a Jog és Igazságosságnak (PiS) az alelnöke pénteken az X-en.

„Honnan is ismerjük ezt? Az Európai Bizottság – miközben a demokráciáról szónokol – megsérti a demokratikus normákat” – fogalmazott Szydlo, hozzátéve:

a brüsszeli testület ezáltal „az európai demokráciát fenyegeti”.

Magyarországgal szemben „ugyanazokat a módszereket alkalmazza, mint amelyeket már Lengyelországban is kipróbált”, hogy Varsóban „egy engedelmes kormányt ültessen a hatalomba” – utalt Szydlo a 2023-as lengyel parlamenti választások eredményére. Ezen módszerek közé tartozik Szydlo szerint „a pénzügyi zsarolás, a képmutatás és a hazugságok”.

„A magyaroknak ezért szükségük van a lengyelek szolidaritására, hiszen joguk van ahhoz, hogy külső nyomásgyakorlás nélkül hozzanak döntéseket a választásokon”

– húzta alá a lengyel ellenzéki politikus.

Kiemelt kép: Beata Szydlo, Lengyelország egykori miniszterelnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

