Brüsszel manipulálni akarja a magyar választásokat, figyelmeztet a volt lengyel kormányfő

„Honnan is ismerjük ezt? Az Európai Bizottság – miközben a demokráciáról szónokol – megsérti a demokratikus normákat” – fogalmazott Szydlo, hozzátéve:
a brüsszeli testület ezáltal „az európai demokráciát fenyegeti”.
Magyarországgal szemben „ugyanazokat a módszereket alkalmazza, mint amelyeket már Lengyelországban is kipróbált”, hogy Varsóban „egy engedelmes kormányt ültessen a hatalomba” – utalt Szydlo a 2023-as lengyel parlamenti választások eredményére. Ezen módszerek közé tartozik Szydlo szerint „a pénzügyi zsarolás, a képmutatás és a hazugságok”.
„A magyaroknak ezért szükségük van a lengyelek szolidaritására, hiszen joguk van ahhoz, hogy külső nyomásgyakorlás nélkül hozzanak döntéseket a választásokon”
– húzta alá a lengyel ellenzéki politikus.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Beata Szydlo, Lengyelország egykori miniszterelnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)