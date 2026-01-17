Berlini rendőrfőnök: a szervezett bűnözés külföldön toboroz fiatalokat arra, hogy bűncselekményeket kövessenek el Németországban

A berlini bűnbandák külföldről toboroznak fiatal férfiakat bizonyos bűncselekmények, például erőszakos fenyegetés vagy zsarolás elkövetésére Németországban – jelentette ki Berlin rendőrfőnöke a dpa német hírügynökségnek adott interjújában szombaton.

Barbara Slowik Meisel azt mondta: a külföldiek rövidebb időszakokra, turistavízummal érkeznek, és a bűncselekmények elkövetése után gyorsan eltűnnek vagy távoznak, részben azért is, mert egy részük csak nagyon keveset tud németül.

Elmondta azt is, hogy tavaly emelkedett a lövöldözések száma Berlinben, ami az egymással rivális bűnbandák és drogkereskedő hálózatok közötti területszerzési viaskodásnak tudható be.

A bűnbandák „legjövedelmezőbb bevételi forrása pedig az, hogy megzsarolják a fővárosban működő vállalkozásokat” – emelte ki. Hozzátette, hogy decemberben egy éjszaka ilyen céllal, fenyegetésként kézigránátot is dobtak egy bárba.

A berlini rendőrség razziákkal és letartóztatásokkal próbálja fellépni az említett bandák ellen. Barbara Slowik Meisel szerint szükséges lenne az is, hogy a rendőrök nagyobb hatáskör birtokában járhassanak el az illegálisan fegyvert tartók ellen; hiszen „tapasztalataink azt mutatják, hogy az illegális lőfegyverbirtoklás mindig a szervezett bűnözésben való részvételre utal” – mondta.

Kapcsolódó tartalom Ezernyi rakétát lőttek lakásokra és békésen közlekedő civilekre az újévet ünneplő németországi migránsok Polgárháborús állapotok uralkodtak szilveszterkor a német utcákon.

Kiemelt kép: Rendõrök a Berlin belvárosában levõ holokauszt-emlékmûnél 2025. február 22-én egy antiszemita merénylet után. MTI/EPA/Christopher Neundorf.